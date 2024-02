Femicidio en Roca: la familia de Nicole reclama justicia por el crimen de la madre de seis niños

Tras el femicidio de Nicole Ailín Posada, de 27 años, su familia está destrozada. Todavía no podían entender los motivos por los cuales -según las primeras presunciones que tienen- su pareja la golpeó hasta matarla en la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en la zona del barrio Tiro Federal, a pocas cuadras al norte del canal principal de riego.

Mientras avanza la investigación que tiene como único sospechoso a la pareja de la joven, su hermana Priscila Posada dijo que están exigiendo justicia porque además de la muerte de la joven han quedado seis niños sin su madre.

«Recuerdo que hace un tiempo ella le hizo una denuncia por violencia de género pero él la obligó a retirarla. La amenazaba de muerte si no la retiraba», contó en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Apenas se enteró que algo había pasado en la casa de su hermana, Priscila se contactó a través de su celular con el sujeto a la espera de recibir alguna información sobre el estado de Nicole. «Me contestó y me dijo que estaba preso y que era inocente. Yo le corté el teléfono y me fui rápido a la casa de mi hermana», relató la joven todavía consternada por el femicidio de su hermana.

Es más, aseguró que el crimen fue varias horas antes y que el único imputado dio aviso a la policía recién cerca de las 6:30 cuando se confirmó el llamado a los servicios de emergencia por la presencia de una mujer con una lesión grave en el domicilio de calle Tránsito Toledo 2470, en el barrio Tiro Federal.

Algunos elementos que abonan esta hipótesis es que en el interior de la casa habrían hallado trozos de algodón y ropa con sangre lo que indicaría que en algún momento la joven habría recibido asistencia. Todavía no se confirmó si en el lugar había otra persona al momento de la agresión. «Estamos trabajando sobre todas las hipótesis», dijo una fuente judicial esta mañana.

Nicole tenía seis hijos y vivía con su pareja en barrio Tiro Federal. Foto: gentileza.

Ya sin signos vitales

Ayer por la mañana, cerca de las 6:30, personal del servicio Siarme llegó hasta el domicilio de la pareja y se encontró con el cuerpo de la mujer ya sin signos vitales. Hasta el lugar también acudió personal de la Comisaría 21 y del Ministerio Público Fiscal quienes comenzaron a realizar las primeras diligencias al cuerpo de la joven quien se encontraba afuera de la vivienda a metros de la vereda.

En un principio, la pareja de Nicole habría dado una explicación poco convincente de lo ocurrido y por eso se ordenó la detención del único sospechoso quien fue alojado en la sede de la Comisaría 21 a la espera de los pasos que seguirá la fiscalía en torno a su futuro judicial.

«Mi hermana tenía un golpe en la cabeza. Todavía no nos dieron los resultados de la autopsia pero no tenemos dudas que él fue el asesino. Tenía problemas de consumo de droga», sostuvo Priscila quien reclamó el mayor castigo para el sospechoso.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el sábado por la noche continuaban recolectando información para sumar el legajo.

Este diario se reserva la identidad de la persona detenida hasta tanto se realice la formulación de cargos que está prevista para mañana lunes.

Seis hijos sin su madre

Priscila relató que la situación resulta desesperante porque Nicole tenía seis hijos y ahora están organizando una campaña para poder brindarles la atención necesaria en este difícil momento que están atravesando.

«Quedaron con la abuela paterna pero apenas se reinicie la actividad judicial vamos a reclamar la tenencia«, dijo la joven quien aclaró que están llevando adelante una campaña para poder comprar alimentos y contener a los niños que han quedado sin su mamá.

Y en este sentido aclaró que aquellos vecinos que puedan colaborar se pueden comunicar al teléfono 298-4730416. «Todo puede sumar para colaborar con los pequeños», sostuvo.