Femicidio de Nicole Posada: este lunes marcharán por las calles para exigir justicia, en Roca

Nicole Ailín Posada tenía 27 años y era mamá de cinco hijos. El trágico hecho destrozó a la familia, quienes aún no entienden por qué su pareja la habría matado. Y es por eso que mañana lunes convocan a una movilización para exigir justicia para la víctima, en la ciudad de Roca.

La marcha es llevada adelante por la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres de la ciudad. Quienes expresaron su repudio frente al femicidio de Nicole. «Nos duele mucho y también nos enoja la ausencia del estado que no supo cuidar a Nicol y a sus hijes», expresaron a través de su cuenta de Instagram.

Así la marcha se realizará este lunes a partir de las 19 en las calles Avenida Roca y Tucumán, donde diferentes organizaciones y la familia de la víctima caminarán por las calles del centro para exigir justicia.

Tras el hecho la organización realizó una campaña solidaria para recolectar leche, pañales, ropa y alimento para tres niñas de 7, 3 y 1 año y para un varón de 8 años y otro de dos meses. Quienes deseen ayudar se pueden comunicar a través del 2984134098.

Nicole había denunciado a su pareja por violencia de género

«Recuerdo que hace un tiempo ella le hizo una denuncia por violencia de género pero él la obligó a retirarla. La amenazaba de muerte si no la retiraba», contó Priscila, su hermana, en diálogo con Diario RIO NEGRO.

Apenas se enteró que algo había pasado en la casa de su hermana, Priscila se contactó a través de su celular con el sujeto a la espera de recibir alguna información sobre el estado de Nicole. «Me contestó y me dijo que estaba preso y que era inocente. Yo le corté el teléfono y me fui rápido a la casa de mi hermana», relató la joven todavía consternada por el femicidio de su hermana.

«Mi hermana tenía un golpe en la cabeza. Todavía no nos dieron los resultados de la autopsia pero no tenemos dudas que él fue el asesino. Tenía problemas de consumo de droga», sostuvo Priscila quien reclamó el mayor castigo para el sospechoso.