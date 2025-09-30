Fentanilo adulterado: García Furfaro y el resto de los imputados apelarán el procesamiento

La defensa de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., confirmó que apelará el procesamiento con prisión preventiva dictado en su contra por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

Fentanilo contaminado: un fallo extenso y 13 defensas que siguen la misma estrategia

La decisión fue anticipada por su abogado, Gastón Marano, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas. Según adelantó, la presentación del escrito será en los próximos días. Además, trascendió que las defensas de otros 13 procesados también presentarán apelaciones.

El fallo judicial, de más de 400 páginas, detalla los mecanismos atribuidos a los acusados en el caso.

La investigación judicial está vinculada con la adulteración de fentanilo, que hasta el momento generó el análisis de 124 muertes relacionadas con el consumo del opioide contaminado. La magnitud de la causa derivó en un seguimiento especial por parte de la justicia federal.

El caso investiga 124 muertes vinculadas al consumo de opioides contaminados. En los últimos días, se conocieron videos donde los imputados acordaban aparentemente la eliminación de pruebas.

El juez Kreplak consideró que García Furfaro “es coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Los detalles del lote de fentanilo adulterado y las decisiones del laboratorio

Al empresario se le atribuye haber actuado junto a 16 miembros de sus laboratorios en “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” del lote 31202 de fentanilo. Ese producto estaba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

El escrito judicial al que accedió NA indica que “las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas”.

También se remarca que existieron “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, lo que refuerza el argumento de la justicia sobre la responsabilidad penal de los acusados. El caso se mantiene abierto con nuevas instancias judiciales a la espera de definiciones.