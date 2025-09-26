Fentanilo mortal: las reuniones secretas donde Ariel García Furfaro ordenó borrar pruebas

El caso que expuso la peor tragedia sanitaria en la historia reciente del país sumó nuevas revelaciones. Videos hallados en allanamientos muestran a Ariel García Furfaro, su hermano Diego y directivos de HLB Pharma planificando cómo eliminar pruebas de fentanilo contaminado, vinculado a más de 120 muertes en hospitales.

Las cámaras de seguridad captaron el plan de encubrimiento por el fentanilo contaminado

Las reuniones ocurrieron los días 17 y 18 de mayo de 2025 en el departamento de Javier Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. Allí, según el expediente judicial, se diseñó una “estrategia milimétrica de ocultamiento”.

En una de las grabaciones, se ve a Tchukrán trasladando una caja con ampollas de fentanilo. “Llevate esto, boludo”, le ordena García Furfaro, dejando en claro que debían destruirse. El procedimiento, según los peritos, consistía en someter las muestras contaminadas al calor de la autoclave para eliminar rastros bacterianos.

Videos muestran cómo se planificó destruir ampollas de fentanilo en una autoclave.

La instrucción judicial acreditó que García Furfaro encabezó un operativo sistemático de falsificación de documentos y destrucción de pruebas tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, que había alertado sobre los primeros fallecimientos vinculados al lote 31202 de fentanilo. El juez federal Ernesto Kreplak lo procesó con prisión preventiva y un embargo de un billón de pesos.

Documentos falsificados y amenazas a técnicos para firmar papeles

Los videos también muestran cómo García Furfaro instruyó a completar documentación faltante de los batch records. “Hay que terminar (la documentación) por las dudas, (por si) después los piden”, ordenó. Según la investigación, los registros fueron antedatados y firmados en forma irregular.

El director técnico Antonio Maiorano relató que fue citado de urgencia para rubricar papeles incompletos: “Me llamaron a la oficina una noche y me pusieron papeles para firmar… No me dejaron salir (hasta firmarlos”. En su testimonio aseguró haber actuado “amenazado”. Aun así, también quedó procesado con prisión preventiva.

Eliminación de mails, cámaras y servidores para borrar todo rastro

Las pruebas judiciales revelan que García Furfaro exigió apagar cámaras de seguridad y borrar correos. “Además de los mails, hice borrar todo lo que estaba… lo borramos todo”, informó Tchukrán en otra reunión. La orden incluía limpiar servidores y desaparecer datos que pudieran vincular a la familia con los lotes de fentanilo.

Incluso, según la resolución, el propio García se deshizo de su teléfono personal y chip, reemplazándolo para borrar comunicaciones previas al 13 de mayo. Los videos muestran cómo revisaban portales de noticias internacionales para medir el impacto del escándalo mientras planificaban las maniobras internas.

La investigación comprobó que existió un “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes” en la producción de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Para el juez Kreplak, “Ariel García es la figura principal de esta tragedia sanitaria”

El procesamiento incluye a familiares directos, como su madre Nélida Furfaro, y a 12 responsables de producción y control de calidad..

Con información de Infobae