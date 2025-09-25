Procesaron con prisión preventiva a Ariel Garcia Furfaro por la causa de fentanilo contaminado: le embargaron un billón de pesos

En total, los 17 sospechosos de haber tenido participación en la fabricación y distribución del fentanilo contaminado fueron procesados por el juez federal de La Plata, Ernesto Krepak. Todos los acusados son ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA y se los vincula con la muerte de 96 pacientes.

Ariel García Furfaro, propietario de las empresas, encabeza la lista de procesados. Se le ha dictado un embargo de un billón de pesos.

Semanas atrás, en su declaración ante el juez Ernesto Kreplak, Ariel García Furfaro acusó a su ex mano derecha, Andrés Quinteros, de haber contaminado intencionalmente el fentanilo con bacterias. Quinteros era el apoderado del laboratorio que está bajo investigación.

Fentanilo contaminado: qué dijo el abogado de Ariel García Furfaro

Ariel García Furfaro, empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., afronta una pena de hasta 25 años de prisión por el fentanilo contaminado. Esta acusación también recae en los otros arrestados, entre ellos directivos, accionistas y directores técnicos.

El abogado Gastón Marano, defensor del titular de los laboratorios dijo en la entrada a los Tribunales de La Plata, donde su defendido prestará declaración ante el juez Ernesto Kreplak, que su indagatoria “es sagrada”. A su vez, se refirió a una cruda conversación que mantuvo respecto al posible pedido de liberación.

“Estimo que va a ser una declaración larga. Me voy a juntar con él primero para evaluar los últimos detalles”, expuso ante la prensa Marano.

En la previa, el defensor subrayó que la declaración de Ariel García Furfaro “es sagrada” debido a que va a explicar su carrera de vida y cómo llegó a la industria farmacéutica, a obtener los laboratorios, entre otras cuestiones.

“Él era únicamente el dueño de los laboratorios, pero no personal técnico. Los fallos que se mencionan en la causa están acreditados, los leí, pero requieren de un nivel de sofisticación que Ariel no tenía y tampoco se le reclama en la normativa. Lo que sí tenía una cadena de empleados adecuados a la solicitud de la ANMAT”, señaló Marano.