Fernando Cerimedo pidió declarar y negó que fueran pareja con Nadia Beller: “Tuvimos una relación más de amistad”

El especialista en campañas digitales Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia por el ataque armado contra Nadia Beller, ocurrido el lunes frente a un hotel de Santa Cruz. El exasesor de Javier Milei buscó despegarse de la acusación de tentativa de feminicidio y explicó que mantuvo un vínculo de «amistad» con la abogada.

Según publicaron medios locales, Cerimedo declaró de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Qué declaró Fernando Cerimedo sobre su vínculo con Nadia Beller

Cerimedo afirmó que conoció a Beller en octubre del año pasado, a través de un amigo en común. “En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, aseguró el exasesor de Milei.

El especialista en campañas digitales también indicó que vio por última vez a Beller el lunes 17 de agosto, horas antes del ataque. “El día domingo nos vimos, me dijo que iba al hotel (donde ocurrió el ataque). El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”, sostuvo.

La Justicia de Bolivia definirá este jueves si Cerimedo queda detenido con prisión preventiva durante 180 días. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, señaló que el argentino es el “principal acusado” y permanece aprehendido en una dependencia policial.

Ataque armado contra Nadia Beller: qué se sabe de la investigación

El ataque contra Beller ocurrió en las puertas de un hotel de Santa Cruz, Bolivia. Dos hombres vestidos como repartidores de comida se acercaron a la abogada. Entonces, uno de ellos le disparó varias veces y el otro le robó sus pertenencias.

Cerimedo fue detenido el martes a la madrugada en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Había llegado a Santa Cruz desde La Paz, horas después del ataque contra Beller, y quedó a disposición de las autoridades bolivianas.

La propia Beller denunció un supuesto encubrimiento policial en favor de Cerimedo y reclamó que la investigación no sea declarada en reserva. La abogada pidió además poder acceder a las actuaciones vinculadas con el ataque.

La comisión fiscal que investiga el caso, encabezada por Yolanda Aguilera, informó que ya tomó declaración a la víctima y reunió registros de las cámaras de seguridad.

Cerimedo fue parte de la estrategia de comunicación de Javier Milei durante la campaña presidencial de 2023. También fue vinculado con la investigación en Brasil por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y fundó en 2021 el portal La Derecha Diario.

Con información de Clarín