Fuerte sismo en Perú: un temblor de magnitud 7,2 sacudió a Coracora, Ica y Arequipa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una magnitud de 7,2. Según el organismo, tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora.

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves 20 de agosto el centro y sur de Perú, lo que generó alarma en diversas localidades del país andino. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento se produjo a las 13:00 (hora local) y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con epicentro localizado a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calculó preliminarmente una magnitud de 6,7. Pese a la fuerza del temblor, la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami en las costas del país, mientras que los equipos de emergencia confirmaron que no se registraron víctimas ni afectaciones de gravedad.

🚨 URGENTE | Terremoto de 7.2 con epicentro en Ayacucho, 🇵🇪 Perú. pic.twitter.com/fnIckFuEuM August 20, 2026

Zonas alcanzadas por el temblor e intensidad en Coracora

El evento sísmico fue percibido con distinta fuerza en múltiples departamentos del territorio peruano:

Epicentro y cercanías: En la localidad de Coracora , el temblor alcanzó una intensidad evaluada en III-IV , con coordenadas geográficas fijadas en latitud -14,70 y longitud -73,78 .



En la localidad de , el temblor alcanzó una intensidad evaluada en , con coordenadas geográficas fijadas en . Regiones del sur: El movimiento se sintió con claridad en las regiones de Ica, Arequipa y sectores del departamento de Ayacucho, donde los pobladores salieron a las calles de manera preventiva.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas – Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

Voces oficiales: alarma en la población y sin daños edilicios

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, remarcó que la percepción del sismo fue amplia debido a su alcance: «Por la información recolectada hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico».

En sintonía, el jefe de Defensa Civil, Luis Vásquez, confirmó a la emisora RPP que «al momento no se reporta ningún tipo de daño», balance ratificado por el alcalde de Parinacochas, Yony Reyes, quien aseguró que en la capital provincial no hubo afectaciones en la infraestructura.

El comunicado del IGP y el antecedente en el Cinturón de Fuego

Tras la difusión de imágenes y videos en redes sociales, el IGP remarcó que es el único organismo oficial del Estado peruano autorizado para emitir reportes técnicos a través de su Red Sísmica Nacional. A su vez, el organismo recordó a la población que los sismos no se pueden predecir mediante ningún método científico e instó a no replicar versiones extraoficiales.

El territorio de Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad tectónica donde se concentra cerca del 85% de la sismicidad global. En ese marco histórico, el antecedente más severo en la zona se produjo en agosto de 2007, cuando un terremoto de magnitud 7,9 en la región de Ica provocó la muerte de casi 600 personas y destruyó miles de viviendas.

Ante la posibilidad de réplicas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población mantener la calma, tener lista la mochila de emergencia y priorizar las zonas de seguridad internas en caso de no poder evacuar a tiempo, ubicándose cerca de columnas o muros estructurales.