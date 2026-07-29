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Violento robo en el barrio Jardín Botánico en Bariloche: cuatro delincuentes maniataron a una familia

Escaparon en la camioneta del propietario de la casa que fue encontrada a unas pocas cuadras del lugar.

Redacción

Por Redacción

El robo fue ayer a las 10.30 de la mañana. Foto: archivo

El robo fue ayer a las 10.30 de la mañana. Foto: archivo

Cuatro delincuentes sorprendieron al propietario de una casa ubicada en calle Austria al 700, en el barrio Jardín Botánico, cuando estaba a punto de salir. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para ingresar a la vivienda. El hecho ocurrió este martes a las 10.30 de la mañana.

En el interior de la casa ubicada a dos cuadras de la avenida Pioneros, se encontraba la esposa del hombre y su hijo de 13 años.

De acuerdo a la denuncia, los delincuentes tenían los rostros cubiertos, agredieron al hombre y les ordenaron a los tres que se tiraran al piso para maniatarlos con precintos.

Mientras tanto, tomaron dos drones, dos televisores, una filmadora, dinero en efectivo -no fue precisada la cantidad-, los teléfonos celulares de las tres víctimas y escaparon en la camioneta Toyota Hylux del propietario que fue encontrada minutos después en la intersección de Caléndula y Taique, también en el barrio Jardín Botánico. En el vehículo también estaban los celulares.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 28.


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Cuatro delincuentes sorprendieron al propietario de una casa ubicada en calle Austria al 700, en el barrio Jardín Botánico, cuando estaba a punto de salir. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para ingresar a la vivienda. El hecho ocurrió este martes a las 10.30 de la mañana.

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