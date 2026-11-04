Fue a un café, cayó por las escaleras y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $28 millones

La mujer se dirigía al baño cuando perdió el equilibrio y cayó hacia el subsuelo del establecimiento.

Una mujer de 55 años sufrió un grave accidente mientras se encontraba en un café del barrio porteño de Belgrano. Cuando se dirigía al baño, perdió el equilibrio en una escalera que conducía al subsuelo y cayó varios escalones. Como consecuencia, sufrió una fractura en el talón derecho, debió ser operada y quedó con una incapacidad física permanente del 30%.

La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la responsabilidad de las empresas vinculadas al establecimiento y elevó la indemnización a $28.100.000, más intereses y costas judiciales. Los jueces consideraron que el local presentaba distintas irregularidades en las condiciones de seguridad de las escaleras.

El accidente ocurrió el 19 de febrero de 2023. Según consta en la demanda, la mujer se dirigió hacia los sanitarios mientras su marido se encargaba de pagar la cuenta. Para llegar, siguió un cartel que indicaba la ubicación del baño, pero encontró obstáculos que dificultaban la circulación y la visibilidad.

De un lado del pasillo había sillas plegables apiladas y, del otro, una puerta entreabierta. Además, la mujer sostuvo que el diseño del piso dificultaba distinguir dónde comenzaban los escalones.

Al intentar atravesar ese sector, perdió el equilibrio y cayó hacia el subsuelo. Según su relato, intentó sujetarse para evitar la caída, pero del lado izquierdo no había un pasamanos.

El impacto le provocó una fractura de calcáneo derecho, el hueso que forma el talón. La lesión requirió una intervención quirúrgica para colocarle una placa y tornillos. Luego atravesó un período de recuperación de aproximadamente siete meses.

Qué irregularidades encontró la Justicia en las escaleras

Después del accidente, la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad de Buenos Aires inspeccionó el establecimiento y detectó varias deficiencias en las condiciones de seguridad.

Entre las irregularidades identificadas se encontraban:

La ausencia de uno de los pasamanos previstos en los planos de habilitación.

La falta de señalización reglamentaria en los primeros y últimos escalones.

Un espacio sin cerramiento entre la escalera y el sector de los sanitarios, que representaba un riesgo de caída.

Además, un perito arquitecto examinó las instalaciones y aportó elementos sobre las condiciones del lugar.

A partir de esas pruebas, los magistrados consideraron que las empresas involucradas habían incumplido su obligación de garantizar la seguridad de los clientes, de acuerdo con las normas de defensa del consumidor.

Por qué la indemnización superó los $28 millones

En marzo de 2026, un juzgado de primera instancia había fijado una indemnización de $20,6 millones más intereses. Sin embargo, tras las apelaciones, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revisó los montos reconocidos.

Una pericia médica determinó que la mujer presentaba una incapacidad física parcial y permanente del 30%, como consecuencia de las secuelas de la fractura y la intervención quirúrgica.

Finalmente, la Cámara estableció los siguientes conceptos indemnizatorios:

$18.000.000: por incapacidad física sobreviniente.

por incapacidad física sobreviniente. $10.000.000: por daño moral y consecuencias no patrimoniales.

por daño moral y consecuencias no patrimoniales. $100.000: por gastos médicos futuros.

De esta manera, el capital indemnizatorio quedó fijado en $28.100.000, a lo que deberán sumarse los intereses y las costas judiciales.

En cambio, los jueces rechazaron los reclamos adicionales por daño psicológico, tratamiento psicológico y pérdida de oportunidades económicas, al considerar que no estaban suficientemente acreditados.

La resolución también estableció que los intereses deben calcularse desde la fecha del accidente, por lo que el monto final que deberán abonar las empresas será superior a los $28,1 millones reconocidos como indemnización.