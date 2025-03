Fue condenada por chocar y matar a tres personas, cerca de Viedma: pidieron penas de prisión efectiva

Las familias de las víctimas escucharon el pedido de prisión con angustia. En la sala de audiencias de Viedma, los relatos de familiares pusieron en palabras el dolor que dejó aquel trágico choque en la Ruta 250. El debate judicial avanzó hacia su etapa final, con una solicitud clara de la Fiscalía y la querella: la pena máxima para Esther Liliana Padilla Ibáñez, conductora que, bajo los efectos del alcohol, chocó y mató a tres personas antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió en una oscura madrugada en la Ruta 250. Una camioneta conducida de manera imprudente impactó contra otro vehículo, arrebatando la vida de dos hermanos y su abuela. La responsable del siniestro no solo manejaba con más de un gramo de alcohol en sangre, sino que huyó del lugar sin prestar auxilio. Ahora, en el juicio de cesura realizado en Viedma, el bloque acusador pidió seis años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir durante una década.

El pedido de la Fiscalía y la querella

Durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que el caso amerita la pena máxima contemplada en el Código Penal. La fiscal interviniente sostuvo que la mujer cometió múltiples agravantes: conducía ebria, usaba el teléfono celular al volante, se dio a la fuga y no auxilió a las víctimas.

«El punto de partida para la pena es el término medio entre el mínimo y el máximo, pero los cinco agravantes nos llevan a solicitar la máxima condena«, expresó la fiscal. También destacó la indiferencia de la acusada tras el hecho: «Hizo 79 llamadas después del choque, ninguna a emergencias. Se preocupó más por ocultarse que por asistir a las víctimas».

El único dato objetivo que sirvió como atenuante fue la ausencia de antecedentes penales. «Todo lo demás (la falta de escolaridad, que la mujer trabaje desde pequeña y el arrepentimiento) sólo se desprende de los dichos de la imputada», indicaron desde el MPF. Es decir, dichos sin obtenerse a lo largo del debate ninguna otra prueba que los sustenten.

La mujer, junto a su defensa, pidieron el mínimo de pena en el juicio de cesura. Foto Marcelo Ochoa.

En cambio, puntualizó como agravantes que la mujer «condujo ebria más de 40 km, en horario nocturno y utilizando su teléfono celular. Además se fugó y no socorrió a las victimas. Tal conducta fue evaluada por los peritos como voluntaria y conforme a sus propios intereses».

«Creemos que no hay elementos para reducir el máximo previsto», reforzó la fiscal.

La querella, en representación de la familia de los fallecidos, adhirió al pedido y reforzó la necesidad de una pena ejemplar. «Estamos ante un caso excepcional. No solo hubo imprudencia, sino desprecio absoluto por la vida humana. Se fugó, no asistió a nadie y al otro día intentó contratar un seguro para la camioneta, como si nada hubiese pasado«, argumentó el abogado de la parte acusadora.

El tribunal de Viedma deberá deliberar y dar lectura al fallo completo, en los próximos días. Foto Marcelo Ochoa.

«El arrepentimiento llegó tardísimo», dijo el abogado querellante y señaló que «nunca se vio reflejado en las acciones concretas. No quiso enmendar nada, desde el día siguiente al hecho buscó dinero, no saber qué pasaba, no se acercó nunca, no intentó acercarse; no sabia ni los nombres de las victimas. Agregó además que la mujer «solo buscó victimizarse a si misma».

«Su necesidad de tratamiento y resocialización es larga, por eso seguimos sosteniendo que requerimos el máximo de la pena posible«, finalizó.

La defensa pidió una pena condicional

Por su parte, la defensa intentó instalar otra mirada sobre el caso. Sostuvo que la mujer también es víctima de su historia de vida, marcada por la violencia de género. Además, puso en duda la validez de las pruebas de alcoholemia y pidió una pena condicional con reglas de conducta, o en su defecto, prisión domiciliaria.

«La reacción de mi defendida responde a su historia personal. No estamos ante un acto de desprecio, sino ante una persona que no supo cómo reaccionar. Pedimos una pena justa, proporcional y humanitaria«, sostuvo el abogado defensor. También solicitó la inhabilitación mínima para conducir.

Los testimonios de las familias

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fueron los testimonios de las familiares de las víctimas. Desde Francia, la esposa del mayor de los hermanos fallecidos relató por Zoom el impacto devastador que dejó el hecho en su vida.

«Me destruyó la vida», dijo la desconsolada mujer por comunicación remota y agregó que se había vuelto a Europa un día antes de la tragedia por motivos laborales. Dijo que esperaba un mensaje de que habían viajado bien, que nunca llegó. «Quisiera que la mujer que hizo esto pague por lo que hizo», le extendió su pedido al tribunal del juicio.

Además, en la sala, la madre de los dos jóvenes muertos y la hermana de estos compartieron su dolor.

“No hay palabras para describir lo que sentimos. Nos arrancaron una parte de la vida. Lo que pedimos es justicia, porque nada nos va a devolver a nuestros seres queridos«, expresó una de las madres.

El veredicto se conocerá la próxima semana

Tras los alegatos, el Tribunal de Viedma dio por concluido el debate y anunció que la sentencia será comunicada en los próximos días. La expectativa de la familia de las víctimas es clara: esperan que la pena sea efectiva y que el fallo siente un precedente para casos similares.

Mientras tanto, la acusada aguarda la resolución judicial con el peso de una condena social que ya ha caído sobre ella. El caso sigue generando impacto en la comunidad y reabre el debate sobre las penas en siniestros viales provocados por conductores alcoholizados.