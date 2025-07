Fueron a disparar y casi matan: la Justicia condenó a dos jóvenes de Cutral Co a prisión efectiva

La Justicia condenó a Garro y Álvarez por intento de homicidio en Cutral Co. Foto Cutral Co Al Instante.

No hay forma de borrar la violencia y las consecuencias de un disparo. Pero la Justicia, a veces, alcanza a ponerle límites. En Cutral Co, una noche de marzo quedó marcada por las balas que casi terminan con la vida de una adolescente y un hombre adulto. Ahora, tras meses de investigación, dos de los tres imputados fueron condenados y uno de ellos quedó fuera del proceso, al quedar probado que no disparó. La audiencia de ejecución se fijó para los primeros días de agosto.

El fallo se conoció esta semana en una audiencia encabezada por el juez Lisandro Borgonovo de Cutral Co. Las condenas fueron por tentativa de homicidio agravado y lesiones graves. Y aunque las víctimas no quisieron ser parte de la etapa final del proceso, el impacto de los hechos quedó presente.

El hecho: una balacera en pleno barrio

El ataque ocurrió el 12 de marzo de 2025 alrededor de las 22 horas, en la intersección de las calles Independencia y Plaza Huincul. Dos personas fueron las víctimas: una adolescente y un joven mayor de edad.

Ambos fueron alcanzados por disparos de arma de fuego que les provocaron heridas de gravedad. Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la agresión fue premeditada y dirigida, y los disparos se realizaron con armas de fuego de grueso calibre. La zona del hecho se vio conmocionada por la violencia del episodio, que dejó un saldo traumático para las víctimas y su entorno.

El proceso judicial: una causa con dos condenas y un sobreseído

Durante la audiencia celebrada el 14 de julio, el fiscal Gastón Liotard presentó la acusación final contra Jonathan Emanuel Garro y Damián Nicolás Álvarez, los dos jóvenes señalados como responsables directos de los disparos.

También explicó por qué solicitaba el sobreseimiento de un tercer imputado, quien se encontraba en el lugar de los hechos pero no habría participado activamente en el ataque. Según los testimonios recabados, incluidos los de testigos presenciales y una de las víctimas, fue Garro quien disparó y Álvarez quien colaboró en el hecho. El otro implicado en el legajo no fue identificado como autor ni partícipe de la agresión.

El acuerdo pleno y las condenas

Tanto la Fiscalía como la defensa y la querella coincidieron en avanzar con un acuerdo pleno, mecanismo previsto en el Código Procesal Penal, que permite establecer una pena con el consentimiento de todas las partes, incluida la aceptación de responsabilidad por parte de los imputados.

El juez Borgonovo resolvió homologar ese acuerdo y declaró penalmente responsables a Garro y Álvarez por el delito de tentativa de homicidio agravado por el medio empleado, en concurso real con lesiones graves, en calidad de coautores.

Ambos fueron condenados a 5 años y 4 meses de prisión efectiva, además del pago de las costas del proceso.

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía de sobreseer totalmente al tercer hombre que había llegado ligado a la causa. Los fundamentos fueron claros: no se hallaron pruebas que lo vincularan directamente con los disparos ni con la organización del hecho. Tanto la defensa como la querella estuvieron de acuerdo con la medida, que fue comunicada de forma oficial durante la audiencia.

Las medidas cautelares: prisión preventiva y arresto domiciliario

Dado que la condena aún no está firme, el juez resolvió extender las medidas cautelares para ambos condenados hasta el 5 de agosto de 2025. Garro continuará cumpliendo prisión preventiva en la Comisaría 14° de Cutral Co, mientras que Álvarez seguirá detenido en su domicilio en Plaza Huincul, con restricciones.

La decisión busca proteger a las víctimas y asegurar el cumplimiento efectivo de la pena, hasta que se realice la audiencia de ejecución en la fecha indicada.

El fin de la participación de las víctimas

Tanto el joven como el padre de la menor víctima, manifestaron expresamente su decisión de no ser notificados sobre el proceso de ejecución penal. Esto fue tenido en cuenta por el juez, que dejó constancia formal de su voluntad conforme a la Ley 24.660.

Esta decisión marca el cierre de un proceso judicial intenso y doloroso para las personas afectadas, quienes prefieren no tener más contacto con la causa.

Pruebas, pericias y allanamientos

La investigación incluyó siete allanamientos realizados por personal de la Comisaría 14°, en los que se secuestró una cantidad importante de material probatorio, incluyendo armas de fuego y municiones. También se sumaron informes periciales del médico psiquiatra judicial, quien evaluó a los imputados conforme al artículo 34 del Código Penal.

Todos los elementos reunidos reforzaron la acusación de la Fiscalía y permitieron sostener el acuerdo alcanzado, con consenso pleno entre las partes.

¿Y ahora cómo sigue?

La próxima audiencia de ejecución fue fijada para el 5 de agosto marcará el inicio formal del cumplimiento de la condena para ambos imputados. A partir de ese momento, se activarán los mecanismos del Servicio Penitenciario para asegurar la efectiva ejecución de la pena.