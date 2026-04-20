Cómo tener romero en casa con una sola rama: el truco fácil para que crezca rápido

El romero es una planta aromática muy valorada tanto en la cocina como en la jardinería. Su fragancia y versatilidad hacen que tener un romero en casa sea una gran adición a cualquier huerta urbana o jardín. Además de atraer polinizadores y enriquecer el entorno con su aroma, el romero es fácil de cultivar a partir de esquejes.

Para propagar romero con éxito, es importante elegir la parte correcta de la planta. Aunque es posible adquirir plantas jóvenes en viveros, cultivar romero a partir de esquejes es una alternativa económica y gratificante. Lo primero que debemos considerar es la madurez del tallo a cortar. Las ramas más jóvenes, que tienen un tono verde claro y a veces blanquecino, no son ideales para este propósito. En su lugar, se recomienda optar por tallos de un verde más oscuro, que indican mayor madurez y una mayor probabilidad de desarrollar raíces.

Proceso de corte y plantación:

El proceso de obtener un esqueje es simple. Con unas tijeras esterilizadas (puedes limpiarlas con alcohol para evitar la propagación de enfermedades), cortá una rama de unos 15 centímetros de largo. No es necesario que el corte se realice directamente en la base de la planta; basta con seleccionar una sección saludable y madura.

Una vez que tengas el esqueje, plantá la base en una maceta con tierra adecuada. Es importante mantener la tierra húmeda, pero evitando el encharcamiento, y situar la maceta en un lugar donde reciba luz natural. El esqueje comenzará a desarrollar raíces en aproximadamente 30 días, momento en el cual se puede trasplantar a una ubicación definitiva si se desea.

Cuidados posteriores:

Durante el período de enraizamiento, es fundamental vigilar la humedad del sustrato y proporcionar un ambiente luminoso para el crecimiento. El romero es una planta resistente que, una vez establecida, requiere poco mantenimiento, lo que la convierte en una opción ideal para jardineros principiantes.

Cultivar romero en casa no solo es una forma de disfrutar de esta aromática planta en la cocina, sino también de embellecer el hogar con su presencia y aroma. Además, su facilidad de cultivo a partir de esquejes lo convierte en un proyecto accesible para todos.

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