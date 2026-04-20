Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 20 al 24 de abril por la cocinera María Carabajal
En esta oportunidad te ofrecemos opciones saludables. De fácil resolución y con pocos ingredientes. No dejes de tomar nota.
Lista de compras
– 2 Berenjenas grandes,
– 4 Tomates redondos,
– 500 g. de Queso cuartirolo,
– 400 g. de Arroz yamaní,
– 400 g. de Lentejas,
– 2 kg. de Zapallitos,
– 1 kg. de Zanahorias,
– 12 Huevos,
– 1 Remolacha,
– 1 kg. de Harina integral,
– Sal y condimentos,
– Aceite de oliva,
– 2 Morrones,
– 2 Choclos,
– 500 g. de Carne picada especial,
– 1 Calabaza,
– 1 Cabutia mediano,
– 500 g. de Garbanzos.
Lunes | Acordeón de berenjena con queso y tomate + lentejas o arroz yamaní
Ingredientes:
2 berenjenas grandes | 4 tomates redondos | Queso cuartirolo.
Preparación:
Realizar cortes de 2 cm. en cada berenjena sin separarlas completamente. Rociar con aceite de oliva y agregar sal a gusto. Tapar la fuente apta para horno y cocinar hasta que estén blandas. Una vez blandas, agregar tomate y queso. Volver a llevar al horno hasta que el queso esté derretido. Servir acompañadas de cereal o legumbres.
Martes | Soufflé de zapallitos
Ingredientes:
2 kg. de Zapallitos | 6 Huevos | Condimentos a gusto.
Preparación:
Cortar los zapallitos en rodajas finas y cocinar. Retirar y dejar enfriar. Si tienen líquido, colar. Batir los huevos y agregar condimentos y sal a gusto. Mezclar los huevos con los zapallitos ya cocidos. Colocar en una fuente apta para horno, preferentemente profunda. Tapar con papel aluminio y cocinar durante 25 minutos. Acompañar con ensalada.
Miércoles | Sorrentinos de remolacha rellenos de calabaza y queso
Ingredientes:
1 Remolacha | 2 Huevos | Harina integral | Sal | Aceite de oliva | 1 Calabaza | Queso cuartirolo | Agua c/n | 1 Cebolla | 1 Zanahoria | 1 Hoja de laurel.
Preparación:
Para la masa: licuar o mixear una remolacha con huevos. Agregar de a poco la harina integral y sal a gusto. Incorporar cuatro cucharadas de aceite de oliva (o el que prefieras). Una vez lista la masa, dejar reposar.
Para el relleno: cocinar la calabaza al horno para evitar exceso de líquido. Pisar la calabaza hasta hacer un puré y mezclar con trozos de queso cuartirolo. Armar los sorrentinos. Hervir agua con cebolla, laurel y zanahoria para generar un caldo. Cocinar los sorrentinos en ese caldo. Servir con salsa a gusto.
Jueves | Kaftas veggie
Ingredientes:
200 gr. de Garbanzos | Ajo, perejil, orégano y ají | Sal | Huevos | Harina de avena (opcional).
Preparación:
Dejar en remojo los garbanzos. Luego cocinar, pelar quitando la piel y triturarlos. Condimentar a gusto con ajo, perejil, orégano, ají y sal. Agregar huevos hasta lograr una pasta tipo masa (si hace falta, agregar harina de avena). Formar bollitos con forma de kaftas. Cocinar al horno (preferentemente) o fritar. Acompañar con puré o ensalada.
Viernes: Cabutia relleno
Ingredientes:
1 Cabutia | 500 gr. de Carne picada especial o magra | 1 Cebolla | 1 Morrón | Zanahoria | Zapallitos | Choclo | Queso.
Preparación:
Hervir el cabutia y luego terminar la cocción en el horno. Preparar el relleno con cebolla, morrón, carne picada, zanahoria, zapallitos y choclo. Una vez listo, rellenar el cabutia. Agregar queso por encima. Llevar al horno hasta gratinar. Opcional vegetariano: reemplazar la carne por lentejas o soja texturizada.
