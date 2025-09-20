Fuerte exhortación de la titular del STJ para mejorar la transparencia en el Poder Judicial: «No seamos cómplices»

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Cecilia Criado, hizo ayer una fuerte exhortación a los actores del Poder Judicial a abandonar prácticas que puedan estar reñidas con la legalidad durante su voto en una audiencia del Consejo de la Magistratura en Roca, en la que se abordó el caso de la jueza Daniela Perramón, de una cámara laboral de Roca, denunciada por un empresario que la acusó de presionarlo para llegar a un acuerdo en el pago de una indemnización por despido.

«Tenemos el deber moral de trabajar permanentemente por una justicia que sea efectiva, transparente y de eficacia«, planteó Criado.

Perramón fue absuelta por cinco a votos a tres, incluidos entre estos últimos el de Criado, que había pedido que avanzara la causa contra la jueza laboral, y los de los legisladores oficialistas Lucas Pica y Marcelo Szczygol.

La mayoría de cinco votos la conformaron los tres representantes del Colegio de Abogados de Roca, el camarista Juan Huenumilla (compañero de Perramón en la cámara laboral) y el legislador del PRO, Juan Martín.

La audiencia del Consejo de la Magistratura estuvo sazonada con diversos condimentos, entre los cuales no fue menor el remezón que esta semana causó la denuncia contra la fiscal jefa de Bariloche, Betiana Cendón, por violencia laboral e irregularidades en algunos procedimientos.

Criado, actualmente presidenta del STJ, planteó en el inicio del tratamiento del caso Perramón, que le hacía «ruido» que se tratara en audiencia la acusación cuando la magistrada está con licencia médica. También puso sus reparos porque Huenumilla es compañero de Perramón en una cámara laboral y ayer integró el Consejo.

Ambas cuestiones fueron descartadas por el abogado de la jueza, Darío Sujonitzky, en el primer tema (dijo que su clienta quería que el procedimiento termine rápido), y por el propio Huenumilla en el segundo (que adelantó que su cargo no iba influir en su decisión). De esta manera se definió avanzar en el tratamiento en el caso.

A la hora de argumentar los votos, Pica describió su pasado profesional vinculado al ámbito laboral y planteó que era necesario avanzar en la investigación contra Perramón porque «se debía echar luz sobre lo que había sucedido». Aseguró que lo que estaba en juego era el «instituto de la conciliación».

En este sentido, señaló que en Río Negro es clave la utilización de esta práctica en el fuero laboral porque permite agilizar el servicio de justicia, a través del acercamiento de las partes. Sino se llegaba al jury, se corría riesgo de devaluar el «instituto de la conciliación» porque se avalarían prácticas que no estaban claras si eran legales, indicó Pica. Finalmente pidió, junto a Szczygol, que se eleve el caso al Procurador Jorge Crespo, paso previo al juicio político.

La titular del STJ, Cecilia Criado.

Huenumilla decidió intervenir en ese momento, coincidió en que la conciliación es clave en los procesos laborales -«tenemos la misma preocupación», le dijo a Pica-, e incluso dio cifras: dijo que en Cipolletti el 69% de las causas laborales se resuelven a través de este método, y en Roca el 57%. Además informó que se logró bajar de 4 a 5 años a entre 18 y 24 meses, la duración de los juicios laborales a través del sistema de conciliación.

Pese a las coincidencias con Pica, Huenumilla remarcó que su mayor temor era que una sanción para Perramón implicara un «disciplinamiento» y que se «paralice» el sistema. Por esto último pidió que se absuelva a Perramón y se archive la causa.

El representante del Colegio de Abogados de Roca, Justo Epifanio, argumentó por parte de los profesionales y señaló que la magistrada sumariada siempre dejó en claro que no estaba emitiendo un juicio en su intento para que las partes llegaran a un acuerdo. «No hubo prejuzgamiento», afirmó Epifanio. E incluso desde el bloque de abogados se aseguró que el modo en que actuó la jueza laboral se usa en toda la provincia.

Esta afirmación generó un fuerte cuestionamiento de Pica, quien afirmó que «no todo lo que se hace siempre está bien». «Siempre hay límites», remarcó.

Juan Martín comenzó a explicar su voto con una chicana a Pica: «Lo felicito por el currículum», le dijo y también le cuestionó que la postura en el oficialismo no es igual en otros ámbitos. «Esto no es la Legislatura», le retrucó el legislador de Cipolletti.

Martín dijo que obviamente «había que echar luz sobre este hecho», pero indicó que se corría el riesgo de cercenar la herramienta (el método conciliatorio) más que sancionar a una jueza. En este sentido, también pidió el archivo de la causa. «Necesitamos un sistema fuerte», remarcó.

Criado cuestionó la naturalización de algunas prácticas judiciales

La titular del STJ fue la última en hablar y planteó que el foco de la audiencia era la «conducta de la jueza». «No está en crisis el sistema laboral. No está en crisis la representatividad. El problema que tenemos acá es si la conducta de la doctora Perramón es o no ajustada a derecho», remarcó.

Reconoció que en el fuero laboral siempre se insta a la conciliación, «pero siempre tiene que ser en un marco de legalidad y siempre tiene que darse en el marco del respeto de las garantías individuales».

«Me preocupa -advirtió-, primero y principal, la imagen que la sociedad de por sí tiene no solamente de los jueces, sino de cómo se está actuando». «De cómo está hoy en día el Poder Judicial. Y en este momento que encabezo este poder del Estado, es una cuestión que me atañe, me traspasa y me afecta», remarcó Criado.

La titular del STJ indicó que en la audiencia escuchó: «Son prácticas habituales en toda la provincia», y señaló a una de las abogadas intervinientes. «¿Y eso está bien?», interrogó. Mientras su tono subía volvió a preguntar: «¿Es el momento de convalidar, cerrar los ojos y mirar al costado? Los insto, por favor, a que no hagamos esto», exhortó.

«Somos todos operadores del sistema de justicia y no porque se haga siempre y en toda la provincia, tenemos que ser cómplices de esta situación», reclamó sobre cómo se está usando la conciliación en algunos casos.

«Tenemos el deber moral de trabajar permanentemente por instar una justicia que sea efectiva, transparente y de eficacia. Entonces, necesitamos que esto verdaderamente se ventile de la mejor manera posible y no simplemente creo que esto se arregla con un archivo», remarcó sobre la causa Perramón.

Con la votación final, pasado el mediodía, se acabó la actividad del Consejo de la Magistratura en Roca.