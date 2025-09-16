Los denunciantes le atribuyen a la fiscal jefa de Bariloche mal desempeño, violencia y acoso laboral

La fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón fue denunciada en el Consejo de la Magistratura por otros fiscales. (foto de archivo)

La fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón está en el ojo de la tormenta tras la denuncia que un grupo de funcionarios y un empleado judicial jerárquico presentó ante la presidenta del Consejo de la Magistratura (CM), la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado, por presunto mal desempeño, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

La denuncia la presentaron el 9 de septiembre pasado los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto, los fiscales adjuntos María Fernanda Orticelli y Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres, con el patrocinio de dos abogadas de Bariloche.

Fuentes judiciales comentaron que la denuncia generó un sismo al interior del edificio de la calle Anasagasti y Otto Goedecke, donde funciona el Ministerio Público Fiscal en Bariloche. “El clima es muy tenso” en los despachos y pasillos, describieron fuentes consultadas.

El objeto de la denuncia

“Venimos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura a Betiana Vanesa Cendón, Fiscal Jefe de la III Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, quien ha accionado y se ha pronunciado en hechos que motivan la presente denuncia por su mal desempeño, violencia laboral, acoso laboral, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, dice la denuncia.

“La presente denuncia tiene como objetivo poner en conocimiento de este Consejo de la Magistratura la actuación de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche, cuya conducta se ha caracterizado por un patrón de acoso laboral, maltrato psicológico y abuso de poder”, advierten.

Y relatan varios hechos que, según los denunciantes, socavaron “la dignidad de los funcionarios y la estabilidad de la institución, contraviniendo la normativa y los principios que rigen la función judicial”.

“Los denunciantes hemos asumido la responsabilidad ética y legal de exponer el accionar de la Fiscal Jefe. Este acto valiente se realiza a pesar de las represalias sufridas, que incluyen maltrato, persecución, violencia y acoso laboral”, explican, en la denuncia a la que Diario RÍO NEGRO accedió.

“La impunidad con la que la fiscal actúa perpetúa el ciclo de miedo y acoso, haciendo que muchos empleados no se atrevan a denunciar por temor a represalias”, sostienen los denunciantes. También, le atribuyen haber hecho “comentarios discriminatorios, xenófobos y homofóbicos”.

Aseguran que hay un “patrón de conducta de la fiscal Jefe, caracterizado por la humillación pública, la intimidación y la violencia verbal”.

Diario Río Negro se comunicó con Cendón, que explicó que aún no ha sido notificada de la denuncia y que cuando eso ocurra expondrá su versión de los hechos. Fuentes judiciales señalaron que la fiscal jefa está en su puesto de trabajo.

Violencia e intimidación

Relatan en la denuncia que el 23 de septiembre de 2024, aproximadamente entre las 8.30 y 8.50 hs, luego de finalizada una reunión vía zoom convocada por el Procurador Jorge Crespo, precisamente por posibles situaciones de maltrato laboral, Cendón, en presencia de varios colegas al bajar las escaleras frente a la puerta de la Fiscalía 7, exclamó “un insulto vulgar hacia el Procurador”.

«Dónde está Tomás Soto que le voy a cortar los huevitos cosa que no tenga un hermanito», es una de las declaraciones que los denunciantes le atribuyen a Cendón. La dijo presuntamente el 17 de octubre del 2022.

Esa frase, remancan, “es una amenaza abierta y un acto de violencia verbal extremo. Utilizar este tipo de lenguaje contra un subordinado, y hacerlo frente a todo el personal, es una forma de intimidación que va más allá de un simple regaño profesional. Es una agresión directa que busca someter y generar un pánico generalizado en la oficina”.

Problemas en algunas investigaciones

Sostienen que la fiscal Jefe “se inmiscuye en investigaciones en las que no tiene competencia, tomando decisiones a espaldas de los fiscales a cargo. Esta práctica no es un acto de supervisión, sino una forma de sabotaje profesional”.

“En el caso de Tomás Soto, la fiscal no solo cuestionó su manejo de un caso de robo, sino que lo hizo públicamente frente a su equipo y a otro fiscal, con la intención de humillarlo. Esta conducta se repite en el legajo «Arbúes», donde la fiscal Jefe lo aparta del caso por un supuesto incumplimiento de una resolución, una situación que luego se demuestra fue inventada por ella misma para tomar el control del caso”, advierten.

“En concreto y a raíz de la gran cantidad de situaciones reseñadas, se puede concluir que la actuación de Betiana Cendón como Fiscal Jefe, repleta de arbitrariedades, discrecionalidades, ensañamientos y favoritismos, se ha caracterizado por el ejercicio de hostigamientos y presiones/persecuciones, maltrato, acoso y persecución hacia los funcionarios y empleados del Ministerio Público”, dicen los denunciantes.

“Ha sembrado el temor y ha generado un clima laboral totalmente hostil y estresante (personas con licencias psiquiátricas podrán dar cuenta de esta situación, así como también otros empleados/funcionarios en tratamiento psicológico y psiquiátrico con medicación)”, manifiestan.

Supuestas irregularidades en algunas causas

“En tal sentido resulta inadmisible que, desde el Poder Judicial de Rio Negro, se tolere que la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de San Carlos de Bariloche, despliegue con total impunidad una conducción donde prima la violencia y el acoso laboral hacia los operadores judiciales”, indican.

Sostienen que «el 7 de febrero de 2024 a las 12:01 desde su teléfono personal, Betiana Cendón envío un mensaje de audio al grupo de fiscales indicando “Hola Chicos. Hay un oficio que presentó Mónica Goye pidiendo información sobre un legajo que es exclusivamente mío, Herrera, así que nadie lo conteste por favor, que de la señora me ocupo yo”.

«El oficio al que hace referencia es un oficio que se mandó a todas las fiscalías en el marco del legajo MPF- 02775-2021, requiriendo información de denuncias a un asistido, imputado. Dicha información era de utilidad para desmentir dichos que había realizado Cendón en audiencia para fundar la prisión preventiva del mismo», añaden.

Señalan que Cendón «indicó que el imputado tenía otros legajos abiertos por amenazas, lo que no era cierto. Los oficios nunca fueron contestados y con eso no se pudo acreditar que Cendón no solo mintió en esa audiencia porque no había ninguna denuncia que involucrara a ese asistido sino que obstaculizó el trabajo de la defensa para evitar que la misma ponga en evidencia su mala fe carente de reglas éticas e incumpliendo su deber de objetividad».

Uno de los casos que citan ocurrió presuntamente en el juicio por el homicidio de Micaela Bravo, que fue asesinada a finales de marzo de 2016 en Bariloche. Cendón y la querella le atribuyeron el crimen a Angélica Paine, que fue declarada culpable y condenada a 12 años de prisión por el tribunal de juicio. Después, el Tribunal de Impugnación anuló esa sentencia. Y a finales de agosto del 2023, el STJ absolvió a Paine. El homicidio de Micaela quedó impune.

Los denunciantes dicen que una testigo “manifestó que ese mismo día que debía declarar recibió un mensaje de la fiscal Cendón diciéndole que si declaraba iba a ser “denunciada” al jefe de la Policía”.

“Se trataba de un testigo fundamental de la tesis de la defensa y trabajaba en el Gabinete de Criminalística. Esto evidenció su interés en incidir, influenciar y amedrentar a un testigo para que no declare, además de su interés en ganar el juicio a cualquier costo, más allá que el caso quedó impune”, plantean en la denuncia. “El comportamiento de la fiscal Cendón, al amenazar a un testigo para que no declare, encuadra en la figura penal de coacción agravada o amenazas coactivas”, argumentan.

Las evidencias

Los denunciantes ofrecieron, como evidencia para sostener la denuncia, declaraciones de testigos (casi todos funcionarios y empleados judiciales y de psicólogas que tratan a varios empleados), capturas de pantallas, mensajes de WhatsApp, mails y legajos de las causas indicadas, entre otras.

Y pidieron al Consejo que admita la denuncia en los términos de la Constitución Provincial y de la normativa vigente y determine la suspensión provisoria e inmediata de Cendón y se disponga el inicio de la investigación. Y oportunamente se aplique “la sanción de mal desempeño o disfuncionalidad que el Consejo determine.

La denuncia deberá tramitarse de acuerdo a lo que indica la normativa vigente, que regula el funcionamiento y las facultades del Consejo de la Magistratura. Es un proceso que recién comenzará cuando el Consejo de la Tercera Circunscripción, cuya cabecera es Bariloche, se reúna en los próximos días y resuelva si admite la denuncia y habilita la investigación.

Una empleada y funcionaria de carrera

Cendón entró al Poder Judicial de la provincia hace más de 15 años. Fue empleada en una Cámara Criminal de Bariloche (que ya no existe) y secretaria de un juzgado de Instrucción, también disuelto tras la reforma procesal. Después, el CM la designó agente fiscal y en noviembre del 2020 la eligieron fiscal jefe. Juró en el nuevo cargo en febrero del 2021.

Desde el MPF informaron este martes que «habiendo tomado conocimiento informal sobre la denuncia contra la Fiscal Jefe Betiana Cendón, toda vez que aún no fue notificado de la misma, y luego de mantener una comunicación con la abogada del grupo denunciante, el Procurador General dispuso el sábado que todos ellos (por los denunciantes) se referencien de forma directa con el Fiscal Jefe Martín Lozada».

Además, viajó a esta ciudad el fiscal general Fabricio Brogna y el director de Desarrollo Humano del Ministerio Público para trabajar en la organización del trabajo de las fiscalías.