El Colegio de Abogados de Roca cargó contra el juez federal Hugo Greca: «Actitud medieval y misógina»

El Colegio de Abogados de Roca emitió un duro comunicado contra el juez federal Hugo Greca, denunciado por maltratar a una defensora oficial durante una audiencia a la coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado. La institución que agrupa a los abogados desde Allen a Río Colorado se posicionó tras la situación que se planteó en los juzgados de Roca y pidió que el caso sea abordado por el Consejo de la Magistratura.

Con la firma de su presidente, Carlos Gadano, y la secretaria María Noel Coriolani, el Colegio de Roca afirmó que «la actitud medieval, autoritaria y misógina de dicho Magistrado (Greca), en perjuicio, esta vez, de la Defensora Coordinadora de General Roca (Delgado), no constituye otra cosa que un eslabón más de una cadena conductual sostenida a lo largo del tiempo, que exterioriza una conculcación a principios básicos de respeto que deben darse, mínimamente, en el marco de una audiencia y una expresa violación al marco convencional aplicable (CEDAW)».

Los abogados indicaron que «las agresiones sufridas por la Defensora, se concretaron en el marco de una posición asimétrica de poder, evidenciando, por parte del Magistrado, una actitud claramente discriminadora frente a alguien que, como en el caso, estaba ejerciendo la función que le corresponde de acuerdo al cargo que detenta».

«Por todo ello, el Colegio de Abogados de General Roca repudia de manera enfática la “violencia de Género” e institucional ejercida por el Dr. Hugo Greca, instando la intervención saneadora del Consejo de la Magistratura de la Nación, para que investigue lo acontecido y resuelva sobre el particular», concluyó el cuerpo colegiado.

Cómo fue el maltrato del juez Greca a la defensora

En la audiencia cuyos detalles publicó este medio, se observa el momento en el que Delgado le pide al juez un cuarto intermedio de cinco minutos para asesorar a su defendido sobre un tema novedoso que surgió, ya que el imputado prestó consentimiento sin el debido asesoramiento legal. Greca se lo niega.

La funcionaria federal trata de explicarle al juez su pedido pero Greca responde «no le entiendo el vocabulario» y le repite varias veces la pregunta: «¿le di la palabra?»

Delgado insiste, porque debe cumplir con su obligación legal de brindarle asistencia técnica al imputado, pero Greca la amenaza: «voy a tener que expulsarla de la audiencia». También le dice: «si no se comporta me voy yo».

«¿Usted me maltrata y yo me tengo que comportar?», pregunta la defensora. Greca recoge sus cosas del escritorio, se levanta y se va, sin disponer un cuarto intermedio. La audiencia se sigue grabando con la silla del magistrado vacía.

El juez regresa 18 minutos después y le avisa a Delgado: «voy a pedir custodia personal en las audiencias». Alude a «agresión física».

Restricción para el magistrado

Al juez Hugo Greca le impusieron restricciones por orden judicial. No podrá intervenir en ninguna audiencia en la que esté la Coordinadora de la defensa federal de Río Negro y Neuquén, Celia Delgado.

La restricción por 30 días la impuso la jueza federal civil de Neuquén, Carolina Pandolfi, y le fue comunicada a Greca, a la Cámara Federal de Apelaciones con jurisdicción sobre las dos provincias, a la Cámara Nacional de Casación Penal y a la Oficina Judicial, encargada de agendar las audiencias.