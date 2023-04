Gerez fue a la Legislatura a pedir que los fiscales ganen lo mismo que los jueces en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal procura mantener la iniciativa en esta coyuntura en la que a veces lo señalan como responsable, en parte, del colapso que acecha al fuero penal. En las últimas semanas pidió cuatro fiscales más para Neuquén capital; solicitó que habiliten audiencias también en turno vespertino, y ahora materializó su solicitud para que equiparen los salarios de los fiscales del caso con los de jueces de Garantías.

El proyecto de ley, anticipado por Río Negro hace casi un mes, fue presentado el viernes por el fiscal general José Gerez en la mesa de entradas de la Legislatura y está dirigido a su presidente en uso de licencia Marcos Koopmann. Lo acompañaron el fiscal de Robos, Horacio Maitini, y la fiscal de Actuación Genérica, Valeria Panozzo.

Entre los fundamentos, señala que «los únicos fiscales que no están equiparados a la instancia y ámbito de litigación en la cual desarrollan su tarea son los y las fiscales del caso. En efecto, el fiscal general ostenta la misma categoría que tienen la vocal y los vocales del Tribunal Superior de Justicia (MF1); los fiscales jefes y la fiscal jefa tienen igual categoría que los jueces y juezas del Tribunal de Impugnación (MF2)».

Hoy fiscal, mañana juez

«Asimismo -continúa Gerez- veo con profunda preocupación que un funcionario o funcionaria del Ministerio Público Fiscal (categoría MF4) solo pueda acceder a una categoría MF3 concursando para juez o jueza del Colegio de Jueces, como si esa función fuera superior a la de un fiscal o implicara un ascenso o más trabajo o mayor responsabilidad».

En efecto, la fiscalía se ha convertido en un semillero para el Colegio de Jueces, tanto en la capital como en el resto de la provincia: muchos magistrados actuales tienen pasado en el Ministerio Público.

El párrafo de Gerez tiene doble filo: apunta a que la función del juez de Garantías no es más importante que la del fiscal.

Las vacantes

Continúa el texto del proyecto: «Esta situación, además, resiente seriamente la carrera dentro del Ministerio Público Fiscal, pues la única posibilidad de ascenso se encuentra actual y precisamente fuera del mismo. Del mismo modo, se resiente y afecta de manera constante el plantel de quienes integran el fuero penal, pues genera movimientos, vacantes y concursos permanentes».

En este momento las vacantes de mayor jerarquía son tres, de fiscal jefe, y todas por jubilación: una en Neuquén, otra en Cutral Co (se está concursando) y la última en San Martín de los Andes. En el Consejo de la Magistratura no hay concursos abiertos para fiscales del caso.

Por último, Gerez señala en su proyecto que «la equiparación entre fiscales del caso y magistrados y magistradas que integran el Colegio de Jueces no generaría un impacto económico significativo para el Poder Judicial, ni a corto ni a mediano plazo, toda vez que aquellos no cobrarían efectivamente la categoría MF3 sino transcurridos tres años en el ejercicio de la función (permanencia en la categoría). Por ello, dicha equiparación no entraña un reclamo salarial, sino un justo reconocimiento a su nuevo rol dentro del proceso».