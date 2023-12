Hoy reconstruyen la muerte del soldado en Zapala: las expectativas de la madre

Este martes a las 20 comenzará la reconstrucción de la muerte del soldado Pablo Jesús Gabriel Córdoba (21), en el Grupo de Artillería 16 de Zapala. Se estima que demandará varias horas, y se eligió ese horario para recrear las condiciones sobre todo lumínicas en las que se produjo el crimen.

La diligencia judicial, que demandará varias horas, se realiza al cumplirse 208 días desde el momento en que Córdoba recibió dos disparos en diferentes sectores de la cabeza. Ocurrió el 1 de junio alrededor de las 6 de la mañana.

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de Neuquén, y la segunda autopsia a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación coincidieron en que Pablo no pudo efectuarse a sí mismo los dos disparos, y que cada uno de ellos, por separado, provocaron lesiones con entidad suficiente para causarle la muerte.

Natalia Uribe, la mamá de Pablo, asistirá a la reconstrucción con el padre de la víctima, Juan José Córdoba Salto, y el abogado querellante Maximiliano Orpianessi, que fue quien pidió la medida.

«Con la mano en el corazón»

«Iré con la expectativa de que ojalá alguien se ponga la mano en el corazón y diga la verdad de lo que pasó esa madrugada», expresó Natalia, «y así podamos encontrar a los responsables de lo que le hicieron a mi hijo».

Natalia dijo a diario RÍO NEGRO: «Estamos esperando eso, tener un poco de justicia para que mi hijo pueda descansar en paz y nosotros podamos tener nuestro proceso de duelo sabiendo que están pagando los responsables».

Homicidio agravado, lo que pide la familia

La causa está caratulada como «homicidio» y la querella pretende que se la recaratule a «homicidio agravado por el uso de arma de fuego».

Todavía no se sabe de qué calibre fue el arma que le causó las heridas mortales. El fusil FAL que el joven portaba esa madrugada no tiene huellas, y en sus manos no hay restos de pólvora.

De la reconstrucción participarán los soldados y jefes militares que estuvieron esa madrugada, en carácter de testigos. En cambio no estará el único imputado hasta ahora, por encubrimiento, un soldado que filmó con su celular la agonía de Pablo y luego borró el video. Su abogado defensor pidió que lo eximan de asistir.

Participación de criminalistas

Fue convocado además personal de Criminalística de la provincia de Neuquén, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, que son los organismos que tienen a su cargo las pericias.

También estarán presentes el juez federal subrogante Hugo Greca y la fiscal federal interina Karina Martínez Stagnaro.