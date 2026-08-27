Simulador de jubilaciones ANSES septiembre 2026: nuevos montos y bono extraordinario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo cuadro de haberes para jubilados y pensionados, que rige para las liquidaciones de septiembre 2026.

El esquema mensual de ANSES incluye la actualización de los importes básicos, junto a la ratificación del bono extraordinario de $70.000, el cual se acredita de manera íntegra a los titulares del haber mínimo y de forma proporcional a quienes perciben ingresos intermedios.

Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $428.633,20, por lo que al adicionarse el refuerzo económico ningún jubilado del régimen general cobrará menos de $498.633,20 de bolsillo.

Calculadora ANSES: consultá cuánto cobrás con el bono en septiembre 2026

Seleccioná tu tipo de prestación o ingresá un monto particular para conocer el desglose entre el haber base, el bono extraordinario y el total final acreditado en tu cuenta bancaria.

Oficial ANSES • Septiembre 2026 Calculadora de Jubilaciones y Pensiones Consultá cuánto cobrás según tu prestación y el bono extraordinario de $70.000 Seleccioná tu tipo de prestación: Jubilación Mínima ($428.633,20) PNC Madres de 7 hijos ($428.633,20) PUAM – Pensión Universal Adulto Mayor ($342.906,56) PNC por Discapacidad ($300.043,24) PNC por Vejez ($300.043,24) Jubilación Máxima ($2.884.295,54) Otro monto (Haber superior a la mínima) Ingresá tu haber bruto sin bono: $ Si cobrás entre $428.633,20 y $498.633,20, recibís un bono proporcional. Haber Base $ 428.633,20 Bono ANSES $ 70.000,00 Total de Bolsillo $ 498.633,20 Percibís el bono completo de $70.000,00 fijado por el Gobierno nacional. Montos de referencia oficiales (Septiembre 2026) Jubilación Mínima / PNC 7 Hijos Básico: $428.633,20 | Total: $498.633,20 PUAM Básico: $342.906,56 | Total: $412.906,56 PNC Discapacidad y Vejez Básico: $300.043,24 | Total: $370.043,24 Jubilación Máxima Básico: $2.884.295,54 (Sin bono)

Nuevos montos ANSES septiembre 2026: escala prestación por prestación

El organismo previsional confirmó los valores que percibirán los distintos grupos de beneficiarios, durante septiembre 2026, el noveno mes del año:

Jubilación mínima : el básico asciende a $428.633,20. Con la incorporación del bono de $70.000, el importe final alcanza los $498.633,20.

: el básico asciende a $428.633,20. Con la incorporación del bono de $70.000, el importe final alcanza los $498.633,20. PNC para Madres de 7 hijos : perciben el equivalente a una jubilación mínima ($428.633,20), por lo que con el bono cobran $498.633,20.

: perciben el equivalente a una jubilación mínima ($428.633,20), por lo que con el bono cobran $498.633,20. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber básico es de $342.906,56 (80% de la mínima) y, al sumar el refuerzo completo, el total llega a $412.906,56.

: el haber básico es de $342.906,56 (80% de la mínima) y, al sumar el refuerzo completo, el total llega a $412.906,56. Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad : se ubica en $300.043,24 (70% del haber mínimo); con el bono totaliza $370.043,24.

: se ubica en $300.043,24 (70% del haber mínimo); con el bono totaliza $370.043,24. Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez : percibe un básico de $300.043,24 y alcanza los $370.043,24 con el refuerzo.

: percibe un básico de $300.043,24 y alcanza los $370.043,24 con el refuerzo. Haber máximo jubilatorio: el tope del sistema previsional se fijó en $2.884.295,54 mensuales (sin bono extraordinario).

ANSES septiembre 2026: cómo se liquida el bono proporcional para haberes superiores

El esquema, establecido por ANSES, prevé que aquellos beneficiarios que perciban un haber superior a la mínima de $428.633,20 reciban un bono proporcional, hasta emparejar el tope de $498.633,20.

De este modo:

Quien cobra un haber de $440.000 , recibe un bono de $58.633,20 (alcanza el tope de $498.633,20).

, recibe un bono de (alcanza el tope de $498.633,20). Quien tiene un haber de $470.000 , cobra un bono de $28.633,20 (alcanza el tope de $498.633,20).

, cobra un bono de (alcanza el tope de $498.633,20). Quienes perciben haberes iguales o superiores a $498.633,20, quedan fuera de la percepción del bono extraordinario.

Septiembre 2026: consulta de liquidación y recibo en Mi ANSES

Para corroborar la liquidación individual con el detalle de haberes y deducciones: