Simulador de jubilaciones ANSES septiembre 2026: nuevos montos y bono extraordinario
La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los importes de jubilaciones, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Utilizá la herramienta interactiva para consultar cuánto cobrás en mano sumando el bono oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo cuadro de haberes para jubilados y pensionados, que rige para las liquidaciones de septiembre 2026.
El esquema mensual de ANSES incluye la actualización de los importes básicos, junto a la ratificación del bono extraordinario de $70.000, el cual se acredita de manera íntegra a los titulares del haber mínimo y de forma proporcional a quienes perciben ingresos intermedios.
Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $428.633,20, por lo que al adicionarse el refuerzo económico ningún jubilado del régimen general cobrará menos de $498.633,20 de bolsillo.
Calculadora ANSES: consultá cuánto cobrás con el bono en septiembre 2026
Seleccioná tu tipo de prestación o ingresá un monto particular para conocer el desglose entre el haber base, el bono extraordinario y el total final acreditado en tu cuenta bancaria.
Calculadora de Jubilaciones y Pensiones
Consultá cuánto cobrás según tu prestación y el bono extraordinario de $70.000
Montos de referencia oficiales (Septiembre 2026)
Nuevos montos ANSES septiembre 2026: escala prestación por prestación
El organismo previsional confirmó los valores que percibirán los distintos grupos de beneficiarios, durante septiembre 2026, el noveno mes del año:
- Jubilación mínima: el básico asciende a $428.633,20. Con la incorporación del bono de $70.000, el importe final alcanza los $498.633,20.
- PNC para Madres de 7 hijos: perciben el equivalente a una jubilación mínima ($428.633,20), por lo que con el bono cobran $498.633,20.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico es de $342.906,56 (80% de la mínima) y, al sumar el refuerzo completo, el total llega a $412.906,56.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad: se ubica en $300.043,24 (70% del haber mínimo); con el bono totaliza $370.043,24.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez: percibe un básico de $300.043,24 y alcanza los $370.043,24 con el refuerzo.
- Haber máximo jubilatorio: el tope del sistema previsional se fijó en $2.884.295,54 mensuales (sin bono extraordinario).
ANSES septiembre 2026: cómo se liquida el bono proporcional para haberes superiores
El esquema, establecido por ANSES, prevé que aquellos beneficiarios que perciban un haber superior a la mínima de $428.633,20 reciban un bono proporcional, hasta emparejar el tope de $498.633,20.
De este modo:
- Quien cobra un haber de $440.000, recibe un bono de $58.633,20 (alcanza el tope de $498.633,20).
- Quien tiene un haber de $470.000, cobra un bono de $28.633,20 (alcanza el tope de $498.633,20).
- Quienes perciben haberes iguales o superiores a $498.633,20, quedan fuera de la percepción del bono extraordinario.
Septiembre 2026: consulta de liquidación y recibo en Mi ANSES
Para corroborar la liquidación individual con el detalle de haberes y deducciones:
- Ingresar al portal oficial de ANSES o a la aplicación Mi ANSES.
- Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a la pestaña Jubilaciones y Pensiones y seleccionar Consultar recibo de haberes.
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