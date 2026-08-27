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Economía

Cambió el ranking de billeteras virtuales: cuáles ofrecen los mejores rendimientos hoy, 27 de agosto

Se actualizaron las tasas de las billeteras virtuales y cambiaron sus rendimientos. Calfpay, de Neuquén, ingresó al top 10. ¿Qué pasó con Mercado Pago? Descubrí dónde conviene invertir.

Redacción

Por Redacción

Billeteras virtuales en Argentina.

Billeteras virtuales en Argentina.

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 27 de agosto

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay 28,00%
#2Banco Bica22,00%
#3Carrefour Banco21,00%
#4Cocos Pay20,81%
#5Lemon Cash20,10%
#6Ualá (FCI)20,08%
#7Fiwind (6)20,00%
#8Banco Supervielle19,71%
#9Claro Pay19,35%
#10Cencopay19,35%
#11Naranja X (2)19,00%
#12Montemar pay19,00%
#13Personal Pay18,98%
#14Astropay18,98%
#15Mercado Pago18,62%
#16Taca Taca (4)18,62%
#17Prex18,62%
#18Letsbit18,25%
#19Brubank (3)18,00%
#20Ualá (Uilo) (1)18,00%
#21Banco Galicia16,72%


Temas

Billeteras virtuales

Mercado Pago

Tasas de interés

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

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