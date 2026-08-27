Cambió el ranking de billeteras virtuales: cuáles ofrecen los mejores rendimientos hoy, 27 de agosto

El mercado financiero se mantiene en constante movimiento y los ahorristas buscan las mejores opciones para colocar su dinero y generar rendimientos. Entre las alternativas más populares destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales, que ofrecen la posibilidad de obtener ganancias diarias.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 27 de agosto

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).

Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera: