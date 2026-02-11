Imputaron a un adolescente por la muerte de un hombre en un accidente de tránsito en Neuquén

En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial, el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, formalizó la acusación contra un joven de 16 años por el incidente vial que le costó la vida a Antonio Felipe Altamirano. El hecho, ocurrido a finales de enero, puso nuevamente en el centro del debate la imprudencia al volante y el cumplimiento de las normas de tránsito en la capital provincial.

El origen del siniestro en Avenida del Trabajador y Moritán

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el incidente tuvo lugar el pasado 24 de enero, apenas pasados doce minutos de la medianoche. El adolescente conducía un Volkswagen Voyage por la Avenida del Trabajador con sentido oeste. Al llegar a la intersección con la calle Moritán, realizó un giro prohibido hacia la izquierda.

Esta maniobra, señalizada explícitamente como no permitida en dicha esquina, provocó que el vehículo embistiera de frente a Altamirano, de 24 años, quien circulaba legalmente en su moto Suzuki en sentido contrario. Producto del impacto, la víctima salió despedida y golpeó contra el cordón cuneta, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico que le causó la muerte dos días después.

La acusación fiscal: homicidio culposo y agravantes

El fiscal Martín detalló que, al momento del choque, el joven no contaba con licencia de conducir, aunque el test de alcoholemia realizado tras el hecho dio resultado negativo. El delito atribuido fue el de homicidio culposo agravado, debido a la conducción de un vehículo automotor y a la violación de una señal de tránsito.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó registros de cámaras de seguridad que captaron el momento exacto de la colisión.

También expuso testimonios de personas que presenciaron la maniobra ilegal e informes periciales sobre la mecánica del accidente.

Pedido de disculpas y marco legal bajo la Ley 2302

Durante la audiencia, el adolescente hizo uso de la palabra para pedir disculpas a la familia de Altamirano. Visiblemente afectado, manifestó que su accionar no tuvo intención de causar daño y lamentó profundamente el desenlace fatal.

Debido a que el imputado tiene 16 años, el proceso se rige bajo la Ley provincial 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Esto implica que, si bien es una persona punible, el sistema judicial debe seguir pautas específicas para menores de edad. La jueza Carolina García avaló los cargos y otorgó un plazo de dos meses para que la fiscalía finalice la investigación.