Pidieron el sobreseimiento de Rudnev Konstantin, acusado de ser el líder de la secta rusa en Bariloche

Pidieron la absolución de Rudnev Konstantin, acusado de ser el líder de una secta rusa en Bariloche

La causa que investiga a una presunta organización coercitiva con ramificaciones en Bariloche sumó este miércoles un capítulo decisivo. El abogado Carlos Broitman presentó formalmente el pedido de absolución y sobreseimiento de su defendido, Rudnev Konstantin, el ciudadano ruso acusado de liderar una secta. Pese al planteo, el juez federal Gustavo Villanueva no avaló el petitorio y consideró que la Fiscalía Federal tiene casi dos meses para seguir investigando y generando prueba.

El trámite fue realizado hoy las 9 de la mañana en la oficina judicial de San Carlos de Bariloche. En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, Broitman confirmó la medida, que busca cerrar la causa penal antes del inicio formal de las audiencias previsto para abril.

En sus argumentos, el juez Villanueva explicó que la presentación de sobreseimiento recién podrá ser presentada el 4 de abril, fecha en la que la Fiscalía deberá comprobar que existe evidencia necesaria para comenzar el juicio contra Rudnev.

«Hicimos el pedido de sobreseimiento, y el juez dijo que quedando casi dos meses hasta la formulación de cargos para saber si se va a juicio o no, presentarlo ahora implica hacerlo en un muy corto plazo», dijo a este diario Broitman luego de la audiencia.

Salud en riesgo y reveses judiciales

El pedido de sobreseimiento se sustenta, principalmente, en el estado de salud de Konstantin. El exmilitar ruso, que fue detenido el año pasado en el Aeropuerto de Bariloche cuando intentaba viajar a Brasil, permanece alojado en un penal de Rawson.

Según detalló su abogado, Konstantin padece enfermedades complejas y ha sufrido una pérdida de 50 kilos desde que ingresó al sistema penitenciario. A pesar de que un juez de Garantías había autorizado inicialmente el traslado a prisión domiciliaria por razones humanitarias, la medida fue revocada tras una apelación del fiscal federal Fernando Arrigo, manteniendo al imputado en la cárcel de máxima seguridad.

Denuncia de «espionaje» al abogado defensor

La presentación judicial no llega en un clima de calma. Broitman denunció haber sido víctima de maniobras de amedrentamiento y seguimiento en su propio domicilio, ubicado en el country «El Venado» de Canning, provincia de Buenos Aires.

El letrado presentó un hábeas corpus preventivo tras un confuso episodio ocurrido en la guardia del barrio privado. La mecánica del hecho implicó a un hombre que fingió ser empleado de Mercado Libre para confirmar si Broitman residía allí.

Carlos Broitman es el abogado de Konstantin.

Minutos después, el sujeto se retiró en una camioneta Toyota Hilux blanca donde esperaban otros cuatro hombres. Tras la intervención policial y del 911, se determinó que el vehículo pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación.

«El episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual. Configura un cuadro objetivo de gravedad institucional», sostuvo Broitman, vinculando directamente este seguimiento a su rol como defensor en la causa de la «secta rusa».

El origen del caso y los desafíos de la Fiscalía

El caso judicial se inició a partir de una denuncia realizada por personal médico del hospital de San Carlos de Bariloche, quienes advirtieron una situación de sometimiento que atravesaba una paciente embarazada de nacionalidad rusa por parte de las personas que la acompañaban. Según indicaron, tras el parto una de esas mujeres habría intentado alterar la partida de nacimiento con el objetivo de inscribir al recién nacido como hijo del presunto jefe de la organización investigada.

Meses después, la propia mujer se desdijo públicamente y aseguró que no había sido víctima de una secta ni de actos realizados contra su voluntad. A pesar de ello, la causa continúa abierta y envuelta en un clima de incertidumbre, debido a la cantidad de personas implicadas, las complejidades derivadas de la barrera idiomática y los antecedentes penales que Rudnev registra en otros países.

La Fiscalía Federal logró imputar a más de 20 personas por la causa desde octubre del 2025.

La investigación federal apunta a desentrañar si Konstantin lideraba una estructura que operaba bajo hilos de manipulación y coerción en la zona. La detención se produjo minutos antes de que el grupo abordara un vuelo internacional, lo que para la Fiscalía representaba un claro riesgo de fuga.