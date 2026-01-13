Imputaron a un hombre por privar de la libertad a su expareja y tres niños en Neuquén

El imputado fue localizado junto a las víctimas en un puesto rural sobre la Ruta 67, en la región Confluencia.

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por haber privado ilegalmente de la libertad a su expareja y a tres hijos menores de edad, en un hecho ocurrido en la región Confluencia y que se extendió por varias horas. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía solicitó medidas de protección ante el riesgo para la integridad psicofísica de la mujer y de los niños, requerimientos que fueron avalados por el juez de garantías Juan Guaita.

La acusación y las medidas de protección

La imputación fue realizada por la asistente letrada Analía García, quien atribuyó al acusado el delito de privación ilegal de la libertad en carácter de autor, conforme a los artículos 45 y 141 del Código Penal.

En la misma audiencia, el magistrado dispuso medidas de protección por un plazo de cuatro meses: la colocación de un dispositivo dual de monitoreo, la prohibición de concurrir a Zapala y zonas aledañas —donde residen las víctimas— hasta tanto se efectivice el sistema, y presentaciones semanales en la Comisaría 16 de Neuquén.

El hecho investigado

Según la acusación fiscal, el episodio concluyó el 10 de enero alrededor de las 15, cuando personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre y del Departamento de Búsqueda de Personas localizó al imputado junto a su expareja y tres hijos menores —dos niños y una niña, todos menores de 10 años— en un puesto ubicado sobre la Ruta 67, propiedad del acusado.

La fiscalía sostuvo que el acusado trasladó a la mujer y a los niños en contra de su voluntad y bajo amenazas de muerte dirigidas hacia ella y su actual pareja. Las víctimas permanecieron privadas de la libertad, al menos, desde la noche del 9 de enero hasta la tarde del día siguiente.

Contexto de violencia de género

Durante ese período, el imputado le quitó el chip del teléfono celular a la víctima con el objetivo de mantenerla incomunicada, lo que agravó la situación. El hecho fue encuadrado por la fiscalía en un contexto de violencia de género y familiar.

Además, se indicó que el imputado contaba con una suspensión de juicio a prueba vigente dictada en la ciudad de Zapala, que incluía la prohibición de contacto con la víctima y de ejercer actos de violencia o perturbación. Ante el presunto incumplimiento de esas condiciones, ese proceso volverá a la instancia en la que fue suspendido y avanzará hacia el juicio.

Avance de la investigación

Durante la audiencia realizada ayer, la fiscalía solicitó la apertura de la investigación penal preparatoria y propuso un plazo de cuatro meses. El juez Guaita tuvo por formulados los cargos y consideró suficiente la evidencia reunida para avanzar con el proceso.

Entre los elementos valorados se mencionaron intervenciones de fiscalías de Zapala, actuaciones de defensorías del niño y reportes policiales, que respaldan la hipótesis acusatoria y la necesidad de las medidas de protección dispuestas.