Ratificaron la preventiva contra el imputado que apuñaló a su pareja en Rincón de los Sauces

El tribunal ratificó la prisión preventiva del imputado por apuñalar a su pareja en Rincón de los Sauces, por riesgo procesal y protección de la víctima.

La Justicia de Neuquén confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de apuñalar a su pareja en Rincón de los Sauces, en un caso encuadrado como tentativa de femicidio. La decisión fue adoptada por un tribunal de revisión, que avaló el criterio sostenido por el Ministerio Público Fiscal.

La medida cautelar había sido dispuesta el pasado 7 de enero por la jueza de garantías Carina Álvarez y fue revisada a pedido de la defensa. Tras analizar los argumentos de ambas partes, el tribunal resolvió mantener la detención al considerar que persisten los riesgos procesales y la necesidad de resguardar a la víctima.

Audiencia de revisión y pedido fiscal

Durante la audiencia realizada este lunes, las asistentes letradas de Rincón de los Sauces, Yesica Barbích y Laura Espíndola, solicitaron que se confirme la prisión preventiva del imputado. El planteo se sustentó en la continuidad de los riesgos de entorpecimiento de la investigación y de afectación a la integridad psicofísica de la víctima.

Según expuso la fiscalía, los cargos fueron formulados el 10 de noviembre de 2025, oportunidad en la que también se ordenó la detención preventiva. Posteriormente, el 15 de diciembre, la defensa solicitó una morigeración de la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado y luego revisado sin modificaciones.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio ocurrió la noche del 9 de noviembre de 2025, cuando, tras una discusión, el imputado atacó a su pareja dentro de una vivienda de Rincón de los Sauces. En ese contexto, la agredió físicamente y la apuñaló por la espalda con un arma blanca.

El ataque le provocó diversas lesiones, entre ellas una herida en una zona vital. A pesar de la gravedad, la mujer logró salir del domicilio y pedir auxilio a personal policial que se encontraba patrullando la zona, lo que permitió una rápida intervención.

Riesgos procesales y vulnerabilidad

En la audiencia de modificación de medidas cautelares realizada el 7 de enero de 2026, la fiscalía sostuvo que no existían hechos nuevos que permitieran disminuir los riesgos procesales. Barbích remarcó que la víctima se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, enmarcada en un contexto de violencia de género.

“Se evidencia que la víctima naturaliza los hechos de violencia que luego la ponen en riesgo”, sostuvo la representante del MPF. Además, advirtió que la mujer intentó retirar la acusación, lo que, según la fiscalía, no neutraliza el peligro para su integridad física ni el riesgo de entorpecimiento del proceso.

Planteo de la defensa y resolución

Por su parte, la defensa cuestionó la decisión judicial y la calificó como arbitraria, al considerar que no se valoraron adecuadamente sus argumentos. Sostuvo que la palabra de la víctima, quien manifestó no sentir temor, implicaría una disminución de los riesgos procesales y reiteró el pedido de detención domiciliaria.

Al resolver, el tribunal de revisión —integrado por Marco Lupica Cristo, Luciano Hermosilla y Carolina García— entendió que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a la víctima. También valoró antecedentes de incumplimientos de medidas en otros fueros y consideró que la retractación de la víctima ya había sido analizada previamente.

Finalmente, el tribunal confirmó en todos sus términos la prisión preventiva dispuesta por la jueza Carina Álvarez, manteniéndola vigente hasta el 10 de marzo de 2026, y rechazó el planteo de la defensa.