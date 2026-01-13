Pelea entre mujeres terminó con una apuñalada y una detenida en Neuquén: dictaron prisión preventiva

Un violento episodio ocurrido en plena vía pública de la ciudad de Neuquén terminó con una mujer gravemente herida y otra detenida con prisión preventiva. El hecho se produjo durante una pelea callejera en la que una de las involucradas utilizó un cuchillo y provocó una lesión de extrema gravedad.

Tras la agresión, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra la atacante y logró que se le impusiera una medida de detención mientras avanza la investigación, al considerar que existen riesgos procesales y peligro para la víctima.

El ataque en la vía pública

Según la información preliminar recabada por la fiscalía, el hecho ocurrió el 10 de enero alrededor de las 14.30, en la zona de las calles Perticone y Verzegnassi. En ese lugar, la imputada y la víctima, ambas en situación de calle, mantuvieron una discusión que rápidamente escaló a una pelea física.

Durante el enfrentamiento, la acusada blandía un cuchillo, mientras que la otra mujer exhibía un objeto en una de sus manos. En ese contexto de violencia, la imputada le asestó una puñalada en la zona izquierda de las costillas.

Lesión grave y atención médica

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una grave lesión en uno de sus pulmones. Fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece internada bajo observación médica.

Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que “el homicidio no se concretó por razones ajenas a la voluntad de la imputada”, al destacar la gravedad de la herida provocada con el arma blanca.

Formulación de cargos

La acusación fue realizada por la fiscal Lucrecia Sola, con la asistencia de la letrada Dolores Franco. A la mujer se le atribuyó el delito de homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autora.

En su exposición, la fiscal detalló la dinámica del hecho y remarcó la peligrosidad de la conducta desplegada durante la pelea.

Prisión preventiva

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la imputada permanezca detenida con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. El pedido se basó en la existencia de riesgo de fuga y en la necesidad de resguardar la integridad de la víctima.

El juez de garantías Juan Guaita avaló la formulación de cargos, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y dispuso la prisión preventiva por el término de dos meses, mientras continúa el proceso judicial.