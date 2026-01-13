Tres condenados por microtráfico en Neuquén tras un acuerdo abreviado: una sola tendrá prisión efectiva

Tres personas fueron condenadas en la ciudad de Neuquén por su participación en una red de microtráfico de drogas que operaba desde una vivienda del barrio San Lorenzo Norte. La causa se resolvió mediante un procedimiento abreviado impulsado por el Ministerio Público Fiscal, a partir de denuncias anónimas y una investigación policial.

Como resultado del acuerdo, una de las imputadas recibió una pena de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que las otras dos fueron condenadas a penas condicionales, con la imposición de reglas de conducta y sanciones económicas.

Investigación por denuncias anónimas

El caso se inició formalmente el 7 de noviembre de 2025, cuando el MPF formuló cargos contra Valeria Andrea Prieto, Aarón David Sosa Zidan y Lautaro Della Longa. La investigación estuvo a cargo del Departamento Antinarcóticos de la Policía, a partir de denuncias que alertaban sobre la venta de estupefacientes en un domicilio particular.

En una primera etapa, la acusación fue por comercio de estupefacientes agravado. Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de la prueba permitieron modificar la calificación legal y arribar a un acuerdo abreviado entre las partes.

Venta de drogas en San Lorenzo Norte

De acuerdo con lo expuesto por el asistente letrado Bruno Miciullo, Prieto y Sosa Zidan comercializaban estupefacientes desde una vivienda ubicada en el barrio San Lorenzo Norte de la ciudad de Neuquén. La actividad ilegal se desarrolló, al menos, entre los meses de julio y noviembre de 2025.

La modalidad utilizada era conocida como “pasamanos”, mediante la cual se realizaban intercambios rápidos con los compradores. Durante 78 horas de observación policial se registraron 195 movimientos compatibles con la venta de droga. Prieto dirigía la actividad y resguardaba tanto el dinero como las sustancias, mientras que Sosa Zidan colaboraba en la venta directa al público.

Allanamientos y secuestros

Durante un allanamiento realizado el 6 de noviembre de 2025, la Policía secuestró envoltorios de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, una balanza de precisión y más de 1,3 millones de pesos en efectivo. Estos elementos fueron considerados prueba clave para sostener la acusación fiscal.

En el caso de Lautaro Della Longa, la fiscalía lo desvinculó del comercio de estupefacientes. No obstante, se le atribuyó la tenencia simple de droga y la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil condicional. En su domicilio se hallaron estupefacientes, una pistola calibre 380 apta para el disparo, municiones, dinero en efectivo y otros elementos, sin la correspondiente autorización legal.

Condenas y penas impuestas

La conducta de Prieto fue calificada como autora del delito de comercio de estupefacientes, mientras que Sosa Zidan fue considerado partícipe secundario del mismo delito. Della Longa fue condenado como autor de tenencia simple de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego.

Como resultado del acuerdo, Valeria Andrea Prieto fue condenada a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y al pago de una multa de 45 unidades fijas. Aarón David Sosa Zidan recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de 22,5 unidades fijas. En tanto, Lautaro Della Longa fue condenado a 3 años de prisión condicional.

Reglas de conducta y sentencia firme

Además de las penas, se impusieron reglas de conducta a quienes recibieron condenas condicionales, como fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y someterse a evaluaciones médicas. En el caso de Della Longa, el dinero secuestrado será donado a una institución de bien público vinculada al tratamiento de adicciones.

Las defensas y los imputados renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme en la misma audiencia. El acuerdo y las condenas fueron homologados por el juez Juan Guaita.