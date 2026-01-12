Tenía un arma robada y quedó detenido en Rincón de los Sauces: tenía inscripción de la Policía Federal

Le encontraron un arma de guerra robada en su casa de Rincón de los Sauces. Fue imputado y quedó detenido pese a estar en libertad condicional.

Un hombre que se encontraba en libertad condicional fue acusado y quedó detenido luego de que la Justicia confirmara que tenía en su domicilio un arma de guerra robada. El procedimiento se realizó en la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces, tras una denuncia vinculada a un contexto de violencia de género.

La formulación de cargos fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que solicitó prisión preventiva por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La jueza de garantías avaló el planteo y dispuso la detención del imputado.

Allanamiento y hallazgo del arma

Según la información preliminar recolectada por el MPF y la Policía provincial, el arma fue encontrada durante un allanamiento realizado el sábado por la mañana. El procedimiento se originó a partir de la denuncia de un familiar de la pareja del acusado, quien alertó sobre agresiones sufridas por la mujer.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en la cocina de la vivienda una pistola calibre 11.25 con la inscripción “Policía Federal”, junto a un cargador con cinco cartuchos con punta dorada. El arma fue inmediatamente secuestrada y puesta a disposición de la Justicia.

Origen ilícito y acusación

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, acompañado por la asistente letrada Yesica Barbích, sostuvo que el imputado tenía el arma “sin estar habilitado y sabiendo que su origen era ilícito”.

De acuerdo con la investigación, la pistola había sido sustraída durante un robo comando ocurrido el 27 de junio del año pasado en una vivienda de la ciudad de Cipolletti, donde también fueron robadas otras dos armas de fuego.

Por estos hechos, el MPF lo acusó del delito de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con encubrimiento, en carácter de autor. Además, la fiscalía adelantó que la investigación se profundizará para evaluar la reformulación de cargos vinculados a la violencia ejercida contra su pareja.

Prisión preventiva y antecedentes

Como medida cautelar, el MPF solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. El fiscal argumentó que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho y los antecedentes penales del acusado.

El acusado fue condenado anteriormente a 11 años de prisión por un homicidio cometido en Villa La Angostura. Al haber cumplido más de dos tercios de la pena —que vence en mayo de 2026— se encontraba en libertad condicional al momento del allanamiento.

“Si queda en libertad, va a entorpecer la investigación o se va a fugar”, sostuvo Vignaroli durante la audiencia.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por un mes, mientras avanza la causa.