Imputaron en Viedma a un hombre por distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Fiscal de Viedma formuló cargos contra un hombre por dos hechos vinculados con la distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, ambos agravados porque involucrarían a víctimas menores de 13 años. La investigación comenzó a partir de un reporte sobre la difusión de un video en una plataforma digital y luego avanzó con pericias sobre distintos dispositivos electrónicos.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso los hechos atribuidos y detalló los elementos reunidos hasta el momento. El primero habría ocurrido el 7 de julio de 2025, a las 20:57, cuando el imputado, mediante una cuenta de usuario vinculada a su correo electrónico, habría compartido a través de Discord un video de contenido sexual explícito que involucraba a un niño menor de 13 años.

La investigación comenzó con un reporte digital

A partir de ese reporte se inició una investigación que derivó en un allanamiento en la vivienda del sospechoso. Durante el procedimiento fueron secuestrados distintos dispositivos electrónicos y, en uno de ellos, los investigadores encontraron otro video que contenía imágenes de abuso sexual de una niña menor de 13 años.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó el informe que dio origen al expediente y los resultados de posteriores pericias informáticas. Los estudios fueron realizados por profesionales del Laboratorio de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público.

Según se informó en la audiencia, esas tareas permitieron identificar el archivo de contenido sexual infantil almacenado en una de las computadoras secuestradas y establecer su vinculación con una cuenta de correo electrónico. Esa misma dirección también figuraba registrada en otro equipo informático y había sido utilizada para acceder a Discord.

Qué delitos atribuyeron al acusado

La Fiscalía calificó los hechos como “distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”, respectivamente, ambos agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años. El hombre quedó acusado en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 45, 55 y 128, párrafos primero, segundo y quinto, del Código Penal.

La acusación diferencia así dos conductas investigadas: por un lado, la presunta difusión del archivo mediante una plataforma digital y, por otro, el hallazgo de otro material en uno de los dispositivos secuestrados durante el allanamiento.

El juez abrió una investigación por cuatro meses

Durante la audiencia, el abogado particular del imputado no manifestó objeciones respecto de los hechos atribuidos. Sin embargo, solicitó el resguardo de información vinculada con las pericias realizadas sobre los dispositivos.

La Fiscalía no se opuso a ese pedido y el juez de garantías dispuso el resguardo de esa información. Además, tuvo por formulados los cargos contra el hombre y ordenó la apertura de la investigación por un plazo de cuatro meses.

El expediente continuará ahora con el análisis de la evidencia informática incorporada hasta el momento y las medidas que puedan disponerse durante ese período de investigación.