La Justicia analiza la defensa de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: alistan nuevas medidas de prueba

El fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó el análisis exhaustivo de las respuestas y la documentación que entregó en las últimas horas el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según mencionaron fuentes judiciales del caso, se prevé que la Fiscalía solicite nuevas diligencias al juez federal Ariel Lijo una vez que concluya la evaluación del escrito.

La mirada de la fiscalía está puesta en las explicaciones que dio el exfuncionario para justificar su situación patrimonial, en el marco de una investigación que busca determinar si existió enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública.

La estrategia del ministerio Público Fiscal apunta a corroborar la veracidad de los argumentos expuestos por la defensa técnica antes de avanzar con eventuales citaciones a declaración indagatoria.

Por su parte, el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma, sostuvo que el escrito presentado el pasado lunes da por respondidas las interrogantes formuladas por la Justicia. En su presentación, el exfuncionario negó las acusaciones y argumentó que la evolución de su patrimonio desde su ingreso a la gestión pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año encuentra un sustento «razonable y verificable».

Entre las observaciones principales formuladas por la Fiscalía se encuentra una brecha de más de 43 millones de pesos entre los ingresos declarados y los gastos del grupo familiar que integra junto a su esposa, Bettina Angeletti. Ante esta diferencia, la defensa calificó la brecha como un margen «residual» y descartó que se trate de una desproporción manifiesta en sus cuentas.

A este panorama se suman los argumentos vinculados al estilo de vida del exfuncionario y la administración de sus recursos familiares. Según el escrito incorporado al expediente, la familia optó por mantener una pauta de consumo moderada pese a contar con ahorros previos, con el objetivo de resguardar fondos destinados a la educación de sus hijos y a su futura jubilación.

Cuáles son las medidas de prueba que evalúa la Fiscalía

Ante los elementos incorporados en el descargo, la Fiscalía de Gerardo Pollicita prepara un paquete de medidas dirigidas a chequear punto por punto la veracidad de los datos contables. La intención de la representación fiscal es verificar la trazabilidad de las operaciones financieras y cotejar los movimientos informados en las billeteras virtuales con los registros de los organismos de control.

En ese marco, se impulsarán requerimientos de información dirigidos a plataformas de intercambio y la intervención de peritos de la Policía Federal Argentina o de la Corte Suprema de Justicia para analizar el comportamiento histórico de las cuentas señaladas. Estas pericias informáticas y financieras buscarán determinar si los flujos de fondos corresponden a la cronología de compras expresada en el expediente.

Las diligencias apuntarán a contrastar las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con las certificaciones de ingresos de la cónyuge del exjefe de Gabinete. Con los resultados de estas medidas sobre la mesa, la Fiscalía definirá el curso del proceso y resolverá si insta al juez Lijo a fijar fecha para convocar formalmente a Adorni.

Causa Adorni: fondos sin declarar y la controversia por las criptomonedas

El expediente judicial centra una parte sustancial de la pesquisa en la justificación de casi US$ 600.000 en efectivo que el exjefe de Gabinete no había consignado en sus declaraciones previas. Para sostener el origen de esos fondos y justificar diversos consumos, Adorni señaló haber realizado inversiones de magnitud en la criptomoneda bitcoin entre los años 2014 y 2018.

En detalle, Adorni especificó que invirtió US$ 199.883,20 en bitcoin, dinero que habría reunido junto a su esposa, Bettina Angeletti, mediante una herencia y sus ingresos laborales. Al vender los activos al año siguiente, obtuvo US$ 591.544,61. La explicación sostiene que ese patrimonio permaneció prácticamente intacto hasta su llegada al Gobierno, en diciembre de 2023.

Según la versión brindada a la Justicia, la adquisición de los activos digitales se realizó de manera personal y presencial en espacios públicos, con liquidaciones efectuadas mediante ocho billeteras virtuales antes de asumir su cargo público. Asimismo, fundamentó la tenencia de ese dinero fuera del circuito bancario formal como una medida de resguardo frente a la coyuntura política y económica del país en aquel momento.

Continúa la investigación a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. Foto: Gentileza NA.

El grupo de investigadores en el caso analiza posibles inconsistencias surgidas a partir de exposiciones públicas pasadas del propio exfuncionario. Registros de charlas brindadas en 2020 y 2022 darían cuenta de que Adorni afirmaba no poseer amplios conocimientos sobre el mercado cripto ni haber operado en él. A esto se añaden peritajes preliminares que detectaron transferencias en una de las billeteras atribuidas en fechas en las que el exfuncionario figuraba fuera del país, lo que contradiría la hipótesis de transacciones presenciales.

Con información de NA.