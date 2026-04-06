Incendió la casa para matar a su expareja pero no irá preso porque no hay lugar para detenidos en Villa Pehuenia

En un hecho que conmociona a la zona de la Ruta Provincial 13, la justicia neuquina formuló cargos contra un hombre, identificado por las siglas A.G.P., acusado de intentar asesinar a su expareja provocando un incendio intencional en su vivienda mientras ella dormía.

El asistente letrado del Ministerio Público Fiscal, Gastón Rodríguez, y la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, lideraron la acusación por un hecho calificado provisoriamente como homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

El ataque: «Esto es porque saliste»

El episodio ocurrió durante la mañana del pasado 5 de abril. Según la reconstrucción fiscal, el imputado se dirigió a una vivienda ubicada en un paraje cercano a Villa Pehuenia. Allí, utilizando un bidón con combustible, inició de manera deliberada un incendio en un lateral de la construcción.

La víctima se encontraba pernoctando en el interior al momento del ataque. Afortunadamente, logró despertar a tiempo, escapar de las llamas y pedir auxilio a terceros. De acuerdo con la investigación, el agresor lanzó una frase que evidencia el trasfondo de control y violencia: “Esto es porque saliste”.

Justicia ordinaria sobre la comunitaria

Un punto clave del debate judicial fue la jurisdicción del caso. Debido a que el ataque ocurrió dentro de una comunidad mapuche, se analizó si correspondía un abordaje interno. No obstante, la fiscalía fue tajante:

«La gravedad del caso —calificado como tentativa de femicidio— excluye su abordaje en el ámbito comunitario y exige la intervención del sistema penal ordinario», remarcó la parte acusadora.

El juez de garantías Lisandro Borgonovo coincidió con este criterio y dio por formulados los cargos, validando la hipótesis de tentativa de femicidio en esta etapa inicial de la investigación.

Prisión domiciliaria ante la falta de cupos carcelarios

}A pesar de la gravedad del delito y del estado de la víctima, quien se encuentra «aterrorizada» y perdió su hogar tras el siniestro, la fiscalía no pudo solicitar la prisión preventiva efectiva en una unidad de detención.

La fiscal Pizzipaulo explicó que en la Región del Pehuén no existen plazas disponibles para alojar detenidos. Ante esta limitación logística y la urgencia de proteger a la mujer, se optó por solicitar la prisión domiciliaria por 30 días.

Las medidas dispuestas por el juez

En su resolución lel juez de garantías estableció el arresto domiciliario por un mes con salidas laborales autorizadas. Las mismas bajo control policial estricto sobre el imputado.

También se estableció la prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier medio. Por esta razón se fijaron medidas de protección especiales para la damnificada dada su situación de vulnerabilidad.

Próximos pasos de la investigación

La fiscalía cuenta ahora con un plazo de tres meses para completar la recolección de pruebas. Entre las diligencias pendientes se encuentran las pericias químicas sobre el bidón secuestrado y los informes técnicos de los bomberos para determinar el alcance y la peligrosidad del foco ígneo provocado.