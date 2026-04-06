Femicidio de Silvia Cabañares: el imputado admitió la tenencia ilegal de armas y resta definir la pena

El acusado en una causa ligada al femicidio Cabañares reconoció la tenencia ilegal de armas y resta definir la pena en Cipolletti. Foto MPF Río Negro.

En el marco de una causa paralela al femicidio de Silvia Cabañares, el imputado que ya había sido señalado por su participación necesaria en el hecho reconoció su responsabilidad penal por la tenencia ilegal de armas de guerra. La declaración se realizó este lunes durante una audiencia en el Foro Penal de Cipolletti, donde se dio inicio al juicio por este expediente complementario que investiga delitos conexos al crimen.

Armas ocultas en la vivienda

La causa se originó a partir de un allanamiento realizado el 24 de abril de 2025 en una vivienda de Las Perlas. En ese procedimiento, personal policial secuestró dos armas de fuego que estaban escondidas en un ropero.

Se trataba de una escopeta calibre 12 marca Invicta y un revólver calibre 38 Special con capacidad para seis cartuchos. Según la Fiscalía, ambas armas estaban en condiciones de ser utilizadas para efectuar disparos.

Además, se determinó que el imputado no contaba con la autorización legal correspondiente para la tenencia de este tipo de armamento, lo que constituye un delito previsto en el Código Penal.

Reconocimiento de responsabilidad

Durante la audiencia, el acusado admitió su responsabilidad en el hecho, lo que simplifica el proceso judicial en esta etapa. El delito fue encuadrado como tenencia ilegal de arma de guerra, en calidad de autor.

Este reconocimiento se suma a la investigación principal por el femicidio de Silvia Cabañares, en la que el imputado ya había sido señalado por su participación necesaria.

Próxima etapa: la pena

Con la responsabilidad ya acreditada, el proceso avanzará hacia una nueva audiencia en la que se debatirá la pena a imponer. La expectativa es que sea de cumplimiento condicional, dado el tipo de delito.

Por este motivo, el juicio se desarrolla ante un juez unipersonal, tal como establece la normativa vigente para este tipo de casos.

Mientras tanto, la causa principal por el femicidio continúa su curso, con múltiples líneas de investigación abiertas y la expectativa de nuevas definiciones judiciales.