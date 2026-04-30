Nahuel Gallo denunció torturas en Venezuela ante la Justicia: “Me duele volver a esos momentos”

El gendarme argentino Nahuel Gallo declaró por primera vez ante la Justicia Federal y denunció las torturas que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví… Volver a esos momentos duele”, expresó tras su testimonio, en el que aseguró que decidió hablar para exigir justicia.

Denuncia por delitos de lesa humanidad

Gallo se presentó como víctima en una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro. La investigación se tramita en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves aunque hayan ocurrido fuera del país.

Según su declaración, durante su detención permaneció incomunicado, sin acceso a defensa legal ni asistencia consular, en un contexto que el Gobierno argentino ya había denunciado como una violación grave a los derechos humanos.

“La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo”, afirmó el gendarme, al remarcar que su testimonio busca visibilizar una práctica que considera sistemática.

Un caso clave para la investigación

El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, apunta a determinar si existió un plan sistemático de persecución que incluyó secuestros, torturas y detenciones arbitrarias. En ese marco, el testimonio de Gallo es considerado una prueba relevante para avanzar en la causa.

Gallo había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 y recuperó la libertad en marzo de 2026, tras más de un año en prisión.

“Soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia”, concluyó el gendarme, quien ahora busca que su caso contribuya a esclarecer posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Con información de TN.