Intento de femicidio en Bariloche: «Me perdí porque hacía varios días que consumía cocaína»

El juez de Garantías Juan Pablo Laurence dispuso 4 meses de prisión preventiva para un hombre acusado de intentar matar a su expareja el 6 de noviembre pasado, a las 4 de la madrugada. El personal policial de la Comisaría 28 logró detenerlo en medio de la agresión.

Según la acusación del fiscal Cesar Lanfranchi, el hombre se presentó en la vivienda de la mujer con un machete en la mano. «Empujó la puerta y logró entrar. Amedrentó a la mujer con el machete y le requirió su celular. En un confuso episodio, él llamó a la policía alegando que había personas que lo estaban siguiendo y estaban en el patio. Salió, recibió al personal policial, quienes revisaron el lugar y se retiraron sin novedades», relató el fiscal.

Cuando la policía se retiró, el hombre ingresó nuevamente a la casa y «se tornó aún más violento» con la mujer a quien acusaba «de estar con personas que lo estaban siguiendo«. «La tomó por detrás, abrazándola con un brazo del cuello, mientras que con la otra mano, le colocó un cuchillo de cocina con sierra en el cuello. Amenazaba con matarla«, detalló Lanfranchi.

Dijo que el imputado «comenzó a pasarle el cuchillo por el cuello de su ex pareja con fuerza, hundiéndoselo por momentos. Comenzó a darle puntazos en el cuerpo y en la cabeza mientras la sostenía de sus cabellos. Luego la golpeó en la rodilla, la arrojó al piso y comenzó a estrangularla con sus manos«. Su hija intentó defenderla pero el hombre le dijo que «si la ayudaba la iba a traspasar con el cuchillo».

Pasados unos minutos, la madre del imputado arribó a la casa, junto a un vecino y personal policial de la Unidad 28 que intentaron calmar al imputado que sostenía a Painefil de sus pelos con el cuchillo en el cuello. En un momento, el vecino logró distraer su atención y los efectivos policiales aprovecharon para reducir al imputado. En el forcejeo para arrebatarle el cuchillo, Lanfranchi aseguró que «el imputado lesionó a dos empleados policiales que sufrieron un corte en la mano derecha y en el rostro».

Detalló que el hombre «continuó con su accionar agresivo y en el móvil policial, golpeó a un cabo que cayó al suelo. Finalmente lograron trasladarlo en la caja del móvil dado que tampoco pudieron introducirlo en la cabina debido a la resistencia que oponía«.

El abogado defensor de Gatica, Rodolfo Rodrigo, insistió en que el imputado «estaba alucionado pro el consumo de drogas«. «Es víctima de las drogas que lo llevó a esta situación. Por eso, estaban separados después de una larga convivencia. El hombre estaba tan enloquecido que llamó a la policía para que lo salve de la alucionación», dijo Rodrigo.

Y agregó: «Pero el cuchillo, me parece, era un inocente cuchillo de manteca. No servía ni para matar a una hormiga. Era para poner manteca en el pan. Está quemado por la droga».

El imputado respondió preguntas de su abogado defensor y el fiscal. Aseguró haber consumido cocaína durante muchos días: «Me perdí. Me pareció que me perseguían y por eso, llamé a la policía. No la quise lastimar. Tenía el machete porque andaba viendo si había alguien».

Relató que la mujer le pidió que se detenga y no llame a la policía: «Me dijo que estaba loco, que no andaba nadie. Le pedí su teléfono para ver si se estaba escribiendo con alguien. Sentía que ella me estaba tendiendo una trampa. No recuerdo haberla amenazado con matarla».