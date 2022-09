Intento de femicidio en Neuquén: «le dijo que se cuidara, que la podía matar en cualquier lado»

El 17 de julio pasado José Gregorio Montaño amenazó de muerte a su expareja, María Odra González Frías, de 38 años con quien tiene dos hijos de 12 y 14 años. Le dijo «que se cuidara porque la podía matar en cualquier lado». Ella lo denunció el 19 de julio y una jueza de Familia de Neuquén le ordenó que tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros durante 60 días. Se lo notificó el 8 de agosto. La mujer fue hasta la sede de la Oficina de Violencia del Poder Judicial, ubicada en el oeste de la ciudad, el 11 de septiembre a contar que él había incumplido con la medida. Ayer se le informó, a las 12.05, que debía manterse alejado, sino sería sancionado. A las 13.30, apenas una hora después, la acuchilló en la calle.

El hombre de 55 años fue imputado este mediodía por los delitos de amenazas, desobediencia a una orden judicial e intento de femicidio. Permanecerá en prisión preventiva durante seis meses. Se fijó el plazo de investigación en cuatro meses. El defensor público, Juan Pablo Escalada, no se opuso a la descripción de los hechos, ni a la detención.

De acuerdo a la descripción de los hechos que realizó la fiscal María Eugenia Titanti, acompañada por su colega Carolina Mauri, el ataque se projunto en el barrio TCI, en las calles Rio Gallego y Lucas Lucero. Él la cruzó, discutieron y comenzó a lastimarla con un cuchillo. Le provocó lesiones cortantes en la región de la cabeza, del cuello, en la mama derecha, en el brazo y en la pierna.

No se detuvo ni siquiera cuando dos varones que pasaban por allí, y oyeron el pedido de ayuda de la víctima, intentaron frenarlo. Los testigos relataron que debieron tirarle objetos para que cesara, entre ellos una pala y que Montaño se autolesionó. «Él no quería soltar el cuchillo», afirmaron, y manifestaron que estaba «enceguecido». El arma fue secuestrada.

La mujer se encuentra internada estable en el hospital Castro Rendón, sedada y fuera de peligro. Tendrá un período de curación superior a los 30 días.

Hay una tercera testigo que es una vecina que se acercó y declaró que tenía conocimiento de que él ejercía violencia contra sus hijos.

En la primera denuncia que realizó en julio, la víctima relató que el hombre había ido a su casa y pretendía tener relaciones sexuales con ella. Al negarse fue que la amenazó.

Ambos son oriundos de Venezuela. La fiscal manifestó que de acuerdo a la reconstrucción de los hechos que realizó él salió con sus dos hijos del país rumbo a Argentina, y la mujer vino tras ellos. Estaban separados y mantuvieron un vínculo durante una década. «Él le robó a los hijos», agregó Titanti. Indicó que él no pagaba cuota alimentaria.

De acuerdo a los infomes socioambientales que se le practicaron, en el ámbito de la justicia de Familia, el acusado ejercía violencia de género de manera crónica, que no ha cedido aún no estando juntos. Las compañeras de trabajo de ella estaban al tanto de que él le enviaba mensajes y audios hostigándola, diciéndole «te voy a hacer la vida imposible», que si no estaba con él no iba a estar con nadie, y que quería retornar a Venezuela porque en Argentina había «una justicia de mierda, que siempre favorece a las mujeres». Ella no tiene familiares en la zona.

Titanti pidió para él la medida más gravosa en tanto había incumplido con la restricción de acercamiento y señaló que el comportamiento que tuvo ayer lo demuestra, ya que apenas una hora después de la notificación la lesionó. Enfatizo que si permaneciera en libertad correría riesgo la víctima y los testigos del hecho.

El juez de Garantías, Lucas Giorgetti, hizo lugar al pedido de la fiscalía, sin oposición de la defensa. Cuándo le consultó al imputado si comprendía la formulación de cargos él respondió que sí y que las veces que él había intentado denunciar a su expareja no se lo habían permitido. También manifestó que aportaba con su salario y que si ella no había firmado el permiso para que saliera del país con sus hijos, es porque no se encontraba allí.

En ningún momento negó la agresión.