Investigan los movimientos de Cristina Kirchner luego de la compra del departamento vecino

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, solicitó a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), dependiente del Ministerio de Justicia, un informe detallado sobre los movimientos de la exvicepresidenta dentro del edificio de San José 1111.

La Justicia pone la lupa sobre los movimientos de Cristina Kirchner

Según detalló La Nación, el pedido surgió luego de que se revelara que María Soledad Calle, una sindicalista vinculada a La Cámpora, compró el departamento ubicado en el piso inmediatamente inferior al de Cristina Kirchner. La operación generó dudas sobre el eventual uso de esa propiedad y llevó al magistrado a buscar precisiones sobre los desplazamientos de la exmandataria.

En particular, Giménez Uriburu pidió saber si Cristina Kirchner salió de su departamento para utilizar la terraza, además de las ocasiones ya consignadas en los informes mensuales. La Justicia autorizó esas salidas una vez por día, entre las 6 y las 20, durante un máximo de dos horas.

Los reportes de la DAPVE registran tanto las salidas del edificio como los movimientos internos, con fecha, destino y horarios. El magistrado busca determinar si existe algún registro que indique que Cristina Kirchner ingresó al departamento de Calle.

Además, Giménez Uriburu pidió al juez Julián Ercolini información sobre la causa que investiga a Calle y al extitular de la UOM Abel Furlán por un contrato que otorgó a USEM la administración de fondos sindicales.

Tras la revelación, la defensa de dirigentes opositores a Furlán solicitó allanar el departamento de Calle e investigar si los fondos utilizados para comprarlo podrían estar vinculados con las presuntas maniobras investigadas en la UOM.

Con información de La Nación