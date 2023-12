Jardín 31 de Neuquén: audiencia clave para definir la situación del imputado

Un juez de Garantías deberá resolver el jueves el futuro del docente acusado de cometer abusos en el jardín 31 de Neuquén. En la audiencia se pondrá en tensión, otra vez, un artículo del Código Procesal de Neuquén, en este caso, el que prohíbe extender la prisión preventiva de una persona más allá del plazo de 18 meses.

El maestro de música del jardín 31 es el único detenido en la provincia que cumplirá un año y medio con prisión preventiva sin juicio. Hay otros casos, pero de personas que llegaron a ese límite con una condena dictada y pendiente de revisión.

En al menos dos de esos casos se dispuso la prisión domiciliaria, que quedó suspendida mientras se tramitaba la apelación de la fiscalía.

El contexto

La audiencia del jueves a las 8:30 ante el juez Marco Lupica Cristo se produce en un contexto singular. El Tribunal de Impugnación acaba de barrer con 21 de las acusaciones contra el docente, y dejó en pie solamente tres. Esas son las que irán a juicio por jurados en fecha a determinar.

La decisión del Tribunal no está firme, y tanto la fiscalía de Delitos Sexuales como las querellas que representan a las familias de las víctimas irán a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para pedir que la revoque.

Qué dice el Código Procesal Penal

El Código Procesal Penal de Neuquén establece que «el plazo ordinario de la prisión preventiva se extenderá hasta un máximo de 18 meses» en los casos declarados complejos. Para el docente del jardín 31, el vencimiento se producirá el 7 de enero.

Para anticiparse, la fiscalía de Delitos Sexuales pidió una audiencia que fue fijada para el jueves 28.

La posición de la fiscalía

El jefe de esa unidad, Maximiliano Breide Obeid, anticipó que se reunió con las querellas y acordaron que hay una vía para pedir que se mantenga la prisión preventiva. «Se va a plantear una reposición de plazos» porque «la defensa del imputado pidió prórrogas y eso tiene que tener algún tipo de consecuencias, porque de otra manera podrían pedirse prórrogas sucesivamente hasta que se agote el plazo» de la prisión preventiva.

Breide Obeid indicó que «no se pedirá la inconstitucionalidad» del artículo que fija un plazo máximo de 18 meses.

Señaló que «por sentido común, el peligro de fuga se acrecienta a medida que se acerca el juicio oral». En este caso aún no tiene fecha, pero ya se hizo el control de acusación.

Crítica al Tribunal de Impugnación

Respecto de la decisión del Tribunal de Impugnación, que dejó en pie solamente tres de las 24 acusaciones de abuso sexual, el fiscal jefe señaló que «el Tribunal resolvió algo que no está en el Código Procesal. Si considera que no hay elementos de prueba, corresponde sobreseer, pero no hizo nada, dejó los casos abiertos, en un limbo».

Por ese mismo motivo, entendió que las querellas «están legitimadas para participar» de la audiencia del jueves.

La postura de la defensa

Por su parte el defensor Gustavo Palmieri señaló que «la única manera que se me ocurre para prorrogar la prisión preventiva es pidiendo la declaración de inconstitucionalidad» del plazo, «algo que la fiscalía no hizo nunca hasta ahora» en los casi diez años de vigencia del Código.

Si se llegara a seguir esa vía y hubiera un resultado a favor, sería otro artículo del Código Procesal Penal que se desvanece por una declaración de inconstitucionalidad. El anterior es el que fijaba el plazo máximo de duración de todo el proceso en tres años.

Señaló el abogado que «hay antecedentes de casos de abuso sexual en los que a la misma fiscalía se les vencieron los plazos, y los imputados fueron a detención domiciliaria».

Más cerca del juicio

Al contrario que el fiscal, opinó que «este caso disminuyó bastante su gravedad. Después de la intervención del Tribunal de Impugnación irán a juicio tres hechos» de las más de 100 denuncias recibidas.

También citó como precedente que «el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la fiscalía no tiene recurso» ante el vencimiento del plazo de prisión preventiva.

Detrás de esta discusión legal hay temas tabú que se prefieren soslayar: por un lado la presión de los padres de los alumnos del Jardín 31 para que el docente siga detenido, y por el otro las falencias del Estado para garantizarle seguridad al imputado en caso de que obtenga la libertad o una detención domiciliaria.