Exintendente de Río Negro denuncia a una fiscal por «mal desempeño» en la megacausa Techo Digno

Gustavo San Roman, actual legislador de JSRN, fue intendente de Río Colorado y está convocado por la Justicia para el 12 de febrero. Foto: Archivo

El exintendente de Río Colorado y actual legislador provincial Gustavo San Román formalizó una denuncia por presunto mal desempeño contra una fiscal de Río Negro en el marco de la investigación vinculada al plan habitacional Techo Digno. La presentación fue ingresada ante el Consejo de la Magistratura y apunta a la actuación funcional de la representante del Ministerio Público.

En la denuncia a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el dirigente de Juntos Somos Río Negro sostiene que la imputación en su contra responde a una “criminalización desproporcionada” y cuestiona que se haya llevado al plano penal una diferencia porcentual que considera mínima dentro de los parámetros habituales de obra pública.

San Román también plantea una presunta “falta de objetividad y apariencia de parcialidad” en la actuación fiscal. En uno de los tramos más duros del texto, afirma que el Ministerio Público “no puede ser un actor de coyuntura ni un instrumento para jugar a la política”, y advierte sobre un posible uso indebido del proceso penal con impacto en su reputación pública.

Entre los agravios señalados, menciona además una “afectación ilegítima al honor y al prestigio”, al considerar que la formulación de cargos habría sido utilizada como una herramienta de desgaste personal. En esa línea, sostiene que “la formulación de cargos no es una herramienta para instalar sospechas ni para condicionar debates públicos”.

La denuncia solicita la apertura de actuaciones disciplinarias, la investigación integral del desempeño funcional y la remisión completa del legajo judicial para su análisis. También pide que, de corresponder, se adopten sanciones para “resguardar la credibilidad institucional y evitar el uso del poder penal con finalidades ajenas a la justicia”

Qué se sabe de la formulación de cargos contra el ex intendente de Río Colorado en la causa Techo Digno

En paralelo a la denuncia del ex intendente, San Román fue convocado para el 12 de febrero a participar de la formulación de cargos, instancia de acusación formal, en el fuero judicial. La audiencia contará con la intervención de la jueza Claudia Lemunao y la fiscal Jessica González.

En ese marco, se le atribuye una diferencia entre el avance físico y financiero de obras públicas estimada entre un 1% y un 7%, además del cuestionamiento por la colocación de fondos en un plazo fijo en lugar de su aplicación directa en los trabajos.

La causa penal continúa su curso en la órbita judicial donde se delimitarán los hechos atribuidos en relación con la ejecución de fondos destinados a viviendas. Allí se expondrán los elementos reunidos durante la investigación y se establecerá el alcance de la imputación.

En Río Negro se expande la causa Techo Digno

La megacausa penal conocida como Techo Digno -centrada en la investigación del uso de fondos nacionales destinados a viviendas sociales por parte de municipios- continúa ampliando su alcance. En los últimos días se programaron tres nuevas audiencias de formulación de cargos que incluyen a la actual intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, y a los exjefes comunales de Godoy, Luis Ivancich, y de Río Colorado, Gustavo San Román, hoy ambos legisladores provinciales, el primero identificado con el peronismo y el segundo con Juntos Somos Río Negro.

El expediente involucra a una decena de exintendentes que transitan instancias previas al juicio oral. Entre los nombres figura también el diputado libertario Aníbal Tortoriello, investigado por la administración de partidas de Techo Digno durante su gestión en Cipolletti. Su situación está vinculada a la continuidad de desembolsos a empresas constructoras iniciados en la intendencia anterior, encabezada por Abel Baratti, quien también forma parte del proceso.

En estas etapas preliminares aparecen además otros exmandatarios municipales: los de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul; el de Fernández Oro, Juan Reggioni; los de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Adrián Iribarren; y el de Choele Choel, Daniel Belloso, actualmente presidente del bloque PJ-NE en la Legislatura.