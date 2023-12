Juicio por abuso sexual y grooming en Roca: «vivimos con temor, esto tiene que parar»

Con la mirada en alto Gladys cuenta su historia. Ella fue víctima de violencia de género sexual, física y psicológica y logró llevar a su agresor y el de su hija ante los jueces de Roca; Fernando Sánchez Freytes, Verónica Rodríguez y Gastón Martín. Según contó el proceso «fue duro», pero no ha estado sola.

En una mesa acompañada por Katerinne (integrante de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres de la ciudad), Gladys volvió a contar los hechos a Diario Río Negro. La mujer, luego de separarse del agresor, Jonathan Yermanos, sufrió constantes acosos y amenazas. El hombre, a pesar de haber llegado a juicio, está libre y sigue hostigando a la mujer y su entorno.

La causa de Yermanos llegó a tribunales por estar acusado formalmente solo de “abuso sexual gravemente ultrajante y grooming”, durante seis años corridos, pero también tiene múltiples denuncias por violencia de género, acoso virtual, extorsión, suplantación de identidad en redes sociales y otros delitos y faltas. «Eso no está contemplado en todo este proceso, por lo tanto no está contemplado en la pena», explicó Katerinne.

Una de las principales razones por las cuales la mujer decidió separarse fue porque observaba que la hija se sentía mal junto al victimario. «Veía todo el tiempo que mi hija le molestaba», dijo.

La madre era extosionada constantemente. «Decía que iba a enviar fotos íntimas mías a mis familiares de Valcheta, que las iba a publicar», indicó y agregó que el hombre generó cuentas falsas donde se hacía pasar por ella y publicó su número en páginas de citas. Con el tiempo las amenazas se extendieron a su círculo cotidiano: sus amistades, familiares y compañeros de trabajo.

Durante esos meses, Jonathan «se quedaba fuera de casa durante horas, envenenó a su gato y le tiró una bomba molotov».

El agresor la aisló de sus amistades y luego de su separación constantemente buscaba excusas para saber dónde estaba Gladys. Luego de pasar por diferentes situaciones de violencia se animó a denunciar. «Me daba terror que me viera», expresó.

A lo largo del juicio su hija logró contar por primera vez ante un psicologo que sufrió abuso sexual por parte de su ex padrasto. Hecho por el cual hoy está siendo juzgado.

Condena

Según explicaron Gladys y Katerine, la fiscal a cargo, Belén Calarco, solicitó que lo declaren culpable y que le den la pena máxima que es de 12 años. El defensor del victimario pidió que sean 10. Mañana a las 12 realizarán la sentencia final donde expresarán cuánto será el tiempo de condena, pero «podría quedar en libertad antes por ‘buena conducta´», destacaron.

«12 años son un montón, pero para lo que hizo no es nada. Él era conciente y tenía el objetivo de hacer daño, no le importó nada» Gladys, víctima de violencia de género

La mujer tiene un hijo en común con el agresor y cobra una cuota alimentaria mínima de 23.000 pesos, en caso de que el hombre sea declarado culpable quedaría sin efecto. Por lo que deberá mantener y sostener su hogar sola y sin ayuda de nadie.

Además, a pesar de que él es consciente de la posible condena «se maneja con total impunidad» y violó la prohibición de acercamiento por lo que la víctima debió denunciar nuevamente en 11 de noviembre.

No está sola

Gladys en varias ocaciones tuvo miedo, pero no estuvo sola. Tanto desde la campaña, como las mujeres de la CCC la acompañaron durante todo el largo y duro proceso.

«Yo no me quiero vengar. Esto tiene que parar. Solo le dan importancia cuando estamos muertas. Mientras tanto vivimos con temor: desde ir al supermercado, al trabajo, dejar salir a mi hija. Sino terminas en el hospital no lo miran desde la urgencia. Somos cada vez más las que lo sufrimos. Existen organizaciones como la campaña que nos da fuerzas y nos acompaña. La única forma de salir es denunciando», finalizó.