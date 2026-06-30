Juicio por el caso Loan: audiencia clave con las declaraciones de los padres del niño desaparecido en 2024

El juicio por el caso Loan Peña suma una nueva etapa. Este martes se realizará una audiencia clave ya que contará con las declaraciones de los padres del niño desaparecido en 2024 en Corrientes.

Los padres de Loan declaran este martes

José Peña y María Noguera serán los primeros testigos en hablar ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco que lleva adelante el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de su hijo.

Según lo previsto, el padre se referirá a su participación en el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, en el paraje El Algarrobal de 9 de Julio, donde Loan fue visto por última vez.

También sumarán sus testimonios los hermanos del pequeño Mariano, José, Alfredo, César, Cristian y Fernando, mientras que Catalina hará lo propio el próximo jueves.

Cabe recordar que en la causa principal son juzgados la tía de Loan, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi, y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela son sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

Con información de Noticias Argentinas