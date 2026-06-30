Comenzó el juicio contra dos penitenciarios acusados de golpear y rociar con gas pimienta a un interno en Viedma

Dos agentes del Servicio Penitenciario de Río Negro comenzaron a ser juzgados este lunes en Viedma, acusados de haber agredido físicamente a un interno del Complejo de Ejecución Penal N° 1 durante un procedimiento realizado en septiembre del año pasado.

El debate oral y público se desarrolla en el anexo del Poder Judicial y en la primera audiencia se expusieron los alegatos de apertura y declararon los primeros nueve testigos.

La secuencia que llevó a juicio a dos agentes del Servicio Penitenciario de Viedma

Según sostuvo la Fiscalía, el hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025, cuando se realizaban tareas de desinfección en el sector de celdas. La acusación sostiene que los dos penitenciarios golpearon al interno con puños y patadas en el rostro y las costillas, para luego trasladarlo al sector de aislamiento, donde le habrían arrojado gas pimienta y continuado la agresión, provocándole diversas lesiones.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen afirmó al presentar la teoría del caso que «una condena no priva a ninguna persona de sus derechos humanos y un uniforme no otorga a nadie derechos sobre otros«. Indicó además que buscará demostrar la responsabilidad de ambos acusados como coautores del delito de vejaciones, previsto en los artículos 45 y 144 bis, inciso 3°, del Código Penal.

Como parte de la prueba, durante el juicio declararán la presunta víctima, otros internos que compartían el pabellón, agentes penitenciarios, funcionarios judiciales que participaron de las ruedas de reconocimiento, además de una enfermera del Servicio Penitenciario y una médica del Cuerpo de Investigación Forense, quienes brindarán detalles sobre las lesiones constatadas y su mecanismo de producción.

Qué pidió la defensa

El defensor oficial Pedro Vega, que representa a uno de los imputados, adelantó que solicitará la absolución de su asistido. En la misma línea se expresó la defensa del otro agente, que sostuvo que el interno había desobedecido una orden, se encontraba alterado y ejerció violencia física, por lo que el personal actuó mediante una reducción utilizando «la fuerza mínima indispensable».

Los primeros testimonios

Durante la primera jornada prestaron declaración nueve testigos: tres personas privadas de la libertad que presenciaron el episodio, el fumigador que iba a realizar la desinfección de la celda, tres agentes penitenciarios que estaban de servicio ese día y dos integrantes del Poder Judicial que participaron de las ruedas de reconocimiento durante la investigación.

El juicio continuará este martes desde las 8:30 con la recepción de nuevos testimonios y, posteriormente, con los alegatos de clausura de las partes.