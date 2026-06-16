Terminó la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan: el debate continuará este miércoles

La primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña concluyó este martes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes con un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9:30, cuando continuarán los lineamientos de apertura de las querellas y el desarrollo del proceso oral.

Juicio por la desaparición de Loan: concluyó la primera jornada

La jornada estuvo marcada por la situación del psicólogo forense Federico Rossi Colombo, uno de los diez acusados en la investigación paralela por presunto encubrimiento y desvío de la pesquisa. El Tribunal había declarado su rebeldía y ordenado su detención luego de que no se presentara al inicio de la audiencia. Sin embargo, horas más tarde, el imputado se presentó ante los jueces acompañado por un nuevo abogado defensor.

Tras un cuarto intermedio para analizar su situación procesal, los magistrados resolvieron que Rossi Colombo continuará participando del juicio y le advirtieron que deberá presentarse obligatoriamente en la audiencia de este miércoles. Además, señalaron que el acusado conserva el derecho a declarar las veces que considere necesario durante el debate.

Otro de los momentos destacados ocurrió cuando el abogado Martín Leiro, defensor de otro de los imputados, se ofreció a asumir también la defensa de Rossi Colombo. El acusado aceptó la propuesta, aunque el fiscal Carlos Schaeffer manifestó su oposición durante la audiencia.

La audiencia también incluyó planteos de las defensas. Los abogados solicitaron interrumpir la lectura de la acusación para avanzar con el debate oral, pero el Tribunal rechazó el pedido al considerar que los imputados deben conocer en detalle la calificación legal formulada por la fiscalía antes de continuar con el proceso.

Durante la mañana, la Fiscalía había solicitado la detención de todos los acusados que afrontan el juicio en libertad. Sin embargo, el Tribunal únicamente dispuso la rebeldía y la orden de detención de Rossi Colombo tras su ausencia inicial, mientras que rechazó los pedidos respecto del resto de los imputados.

La audiencia se desarrolló con la presencia de familiares, vecinos y allegados de Loan, quienes siguieron el inicio del juicio con remeras y carteles con la imagen del niño desaparecido. Debido al carácter público del debate, el Tribunal pidió a los asistentes mantener el silencio y evitar manifestaciones que pudieran interferir en el desarrollo del proceso.

Antes del comienzo de la audiencia, el fiscal Carlos Schaeffer sostuvo que la investigación permitió establecer quiénes habrían participado en la desaparición del niño, aunque afirmó que todavía no se logró determinar el motivo del hecho. «Sabemos quiénes los llevaron; lo que no sabemos es el porqué«, expresó.

El juicio comenzó a casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña y contempla la declaración de más de 180 testigos. Entre los primeros convocados figuran los padres del niño, María Noguera y José Peña, además de otros familiares directos.

En la causa principal son juzgados siete imputados acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Paralelamente, otras diez personas enfrentan cargos vinculados al supuesto encubrimiento y desvío de la investigación. El proceso continuará este miércoles con la expectativa de que avancen las exposiciones de las partes y se definan los primeros pasos del debate oral.

Con información de NA