Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: para la fiscalía el submarino operó «con riesgos elevados»

Ayer inició el juicio oral a cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, acusados del hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017 y en el que murieron los 44 tripulantes a bordo. Uno de los imputados sostuvo que la embarcación estaba en condiciones de navegar. Pero desde la Fiscalía aseguraron que operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados.

Los imputados son el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo (66 años), el capitán laudio Javier Villamide (62), el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa (57), indicó Ámbito.

Qué dijo la Fiscalía en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

Segúin indicò la Fiscalía en el juicio, con sus conductas u omisiones, cada uno de los cuatro imputados “posibilitó que se den las condiciones necesarias para elevar el riesgo permitido e indebidamente aumentar, de por sí el riesgo ínsito que conlleva la actividad militar y particularmente la especialidad de Submarinista, derivándose que el resultado acaecido (la muerte de 44 marinos y la pérdida de una unidad submarina) resultó consecuencia directa o al menos previsible de la violación del deber de cuidado” que pesaba sobre ellos.

Además, marcaron que no se garantizó el correcto alistamiento y mantenimiento del submarino.

En el requerimiento de elevación a juicio leído en la audiencia se sostuvo que el submarino estaba «en condiciones técnico operativas deficientes para realizar las tareas encomendadas”.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento «no se debió a un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio».

Para Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del ARA San Juan cuando ocurrió la tragedia, no fue así. «El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape» insistió.

Con Ámbito y AFP