Santa Cruz abre el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: exjefes navales serán juzgados por la muerte de 44 tripulantes

La Justicia Federal de Santa Cruz inició este martes el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La instancia llega casi nueve años después y en la misma se juzgarán a cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina por la muerte de sus 44 tripulantes.

El proceso se está llevando a cabo en Río Gallegos y busca determinar las responsabilidades penales por el siniestro ocurrido el 15 de noviembre de 2017. En el debate están presentes los familiares de las víctimas y sus abogados.

Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan

Los exaltos mandos de la Armada están procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El debate se realiza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal ubicado en la ciudad de Río Gallegos y se extenderá hasta el 8 de julio. En las primeras conclusiones del juicio, la querella sostuvo que el submarino no estaba en condiciones, con fallas y «novedades que incidían en su seguridad».

En el banquillo de los acusados están:

El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, en el momento de la tragedia era comandante de Adiestramiento y Alistamiento, máximo cargo operativo en la Armada

El capitán de navío Claudio Villamide, conducía la Fuerza de Submarinos

El capitán de navío Héctor Alonso

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa

El año pasado la Cámara Federal de Casación ratificó que el juicio por el hundimiento del submarino, se realizaría en la provincia patagónica. En ese entonces, el máximo tribunal penal rechazó por inadmisible un recurso extraordinario para que el juicio pasara a Mar del Plata, presentado por Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos y representante de otras víctimas.

La última comunicación oficial del ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017 a las 7.20. Después de una intensa y desesperada búsqueda que se extendió durante un año, los restos del submarino fueron hallados el 16 de noviembre de 2018 a unos 505 kilómetros del litoral marítimo, en línea perpendicular con la costa de la localidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz.

Caso ARA San Juan: quiénes eran los 44 tripulantes que murieron en el hundimiento

Oficiales:

Pedro Martín Fernández (Capitán de fragata)

Jorge Ignacio Bergallo (Capitán de corbeta)

Fernando Vicente Villarreal (Teniente de navío)

Diego Manuel Wagner (Teniente de navío)

Eliana María Krawczyk (Teniente de navío)

Víctor Andrés Maroli (Teniente de navío)

Adrián Zunda Meoqui (Teniente de fragata)

Renzo David Martín Silva (Teniente de fragata)

Jorge Luis Mealla (Teniente de corbeta)

Alejandro Damián Tagliapietra (Teniente de corbeta)

Suboficiales y cabos:

Javier Alejandro Gallardo (Suboficial principal)

Walter Germán Real (Suboficial primero)

Hernán Ramón Rodríguez (Suboficial primero)

Víctor Hugo Coronel (Suboficial primero)

Hugo Arnaldo Herrera (Suboficial segundo)

Celso Oscar Vallejos (Suboficial segundo)

Cayetano Vargas (Suboficial segundo)

Jorge Isabelino Ortiz (Cabo principal)

Mario Armando Toconas (Cabo principal)

Franco Javier Espinoza (Cabo principal)

Luis Niz (Cabo principal)

Humberto René Vilte (Cabo principal)

Fernando Santilli (Cabo principal)

Jorge Ariel Monzón (Cabo principal)

Roberto Daniel Medina (Cabo principal)

David Alfonso Melián (Cabo principal)

Luis Esteban García (Cabo principal)

Luis Carlos Nolasco (Cabo principal)

Sergio Antonio Cuellar (Cabo principal)

Jorge Eduardo Valdez (Cabo principal)

Daniel Alejandro Polo (Cabo principal)

Leandro Fabián Cisneros (Cabo principal)

Fabricio Alejandro Alcaraz (Cabo principal)

Fernando Ariel Mendoza (Cabo principal)

Ramiro Arjona (Cabo principal)

Ricardo Gabriel Alfaro (Cabo principal)

Aníbal Tolaba (Cabo segundo)

Victor Marcelo Enríquez (Suboficial)

Carlos Daniel Vázquez (Suboficial)

Hugo Dante César Aramayo (Cabo principal)

Javier Javier Cabaña (Cabo principal)

Oscar Aníbal Meza (Cabo principal)

Héctor Hugo Barlas (Suboficial)

César Enrique Enriquez (Cabo principal)

