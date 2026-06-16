Juicio por jurados en Neuquén: seleccionan al tribunal popular que juzgará a un hombre por abusos sexuales durante 19 años

Tras una audiencia de selección realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, quedó conformado el jurado popular que intervendrá en el juicio contra J.R., un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una mujer de su entorno familiar durante casi dos décadas y de cometer el delito de corrupción de menores. De acuerdo con lo previsto por el Código Procesal Penal de la provincia, el tribunal de ciudadanos quedó integrado por 12 miembros titulares y 4 suplentes, respetando la paridad de género. El debate oral y público se desarrollará entre el 18 de junio y el 2 de julio, bajo la dirección técnica del juez de garantías Marco Lúpica Cristo.



Un calvario que se extendió desde la niñez hasta la edad adulta

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los abusos cometidos por J.R. comenzaron cuando la víctima era una niña y se extendieron de forma continuada hasta su etapa adulta. La identidad del imputado se mantiene en reserva con el estricto objetivo de evitar que la denunciante sea identificada públicamente.

Los hechos bajo investigación se perpetraron principalmente en la vivienda donde ambos convivieron hasta el año 2020. No obstante, la fiscalía determinó que las agresiones también tuvieron lugar en oficinas de empresas pertenecientes al acusado, en hoteles durante diversos viajes y en el interior de un camión utilizado para el transporte de mercadería.

Por este accionar, J.R. llega al banquillo de los acusados imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores continuada, todo en carácter de autor.



Alrededor de 40 testigos y un intento de frenar el juicio

La acusación formal estará a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, quienes actuarán en conjunto con el abogado querellante particular, Carlos Caroselli, en representación de la víctima. Para las audiencias que inician esta semana, se prevé la declaración de aproximadamente 40 testigos aportados por la parte acusadora.

Antes de llegar a esta instancia, la defensa de J.R. intentó suspender el proceso alegando que el acusado padecía una enfermedad que le impedía afrontar el juicio. Sin embargo, tras una serie de peritajes y estudios médicos impulsados por la fiscalía, el juez Juan Manuel Kees rechazó el planteo, resolvió que el hombre se encuentra en condiciones de ser juzgado y lo declaró plenamente apto para enfrentar el debate ante el jurado popular.