Juicio por Loan Peña: el ex comisario Walter Maciel declarará el próximo jueves

El ex comisario Walter Maciel declarará el jueves 10 de septiembre en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. La novedad fue informada este miércoles por su abogado defensor, Richard Vallejos, luego de un cuarto intermedio dictado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Maciel se desempeñaba como jefe de la comisaría de 9 de Julio cuando el niño desapareció el 13 de junio de 2024, tras participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Ocho días después del inicio del operativo, el policía fue relevado de las tareas de rastrillaje y pasó de liderar las primeras actuaciones a quedar bajo investigación judicial.

Las acusaciones de la Fiscalía y las irregularidades señaladas

Si bien la Fiscalía lo acusó inicialmente por el delito de encubrimiento, con el avance de la causa agravó la imputación y lo ubicó como partícipe necesario en la desaparición de Loan. La acusación sostiene que el excomisario intervino en una serie de irregularidades clave durante las primeras horas de la búsqueda.

Entre los hechos que se le atribuyen se destacan la demora en la activación de los protocolos de rastreo y la presunta modificación del libro de guardia de la comisaría. Además, se le cuestiona el repliegue de los operativos a partir de una versión falsa sobre el supuesto hallazgo del menor y el manejo irregular del perímetro donde fue encontrada una de sus zapatillas.

La acusación reprocha también que se haya permitido la manipulación del calzado antes de su secuestro formal, la realización de presuntas citaciones falsas y el secuestro de teléfonos celulares sin la correspondiente orden judicial. Otro punto bajo análisis es la autorización que otorgó para que María Victoria Caillava y Carlos Pérez —dos de los imputados en la causa— abandonaran la provincia de Corrientes tras el hecho.

El cruce del juez y los avances en la última audiencia

La jornada de este miércoles comenzó con un descargo del presidente del tribunal, el juez Fermín Amado Ceroleni, en relación con el planteo presentado para apartarlo del proceso, el cual había sido rechazado el lunes. “Muy lejos estoy de tener animosidad con alguna de las partes”, sostuvo Ceroleni. En esa línea, remarcó que “se garantizó el derecho de defensa a rajatabla” y concluyó: “Nosotros no estamos para agradar a nadie, venimos a juzgar”.

Durante la audiencia se resolvió la situación de Pablo Núñez, uno de los imputados por entorpecer la investigación. El abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria, asumió la representación técnica de Núñez tras la detención de su anterior letrado, Martín Castillo, acusado de mantener vínculos con una organización narcocriminal de Rosario.

El testimonio de los efectivos de Prefectura Naval

Posteriormente, el tribunal escuchó las declaraciones de cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que realizaron tareas de custodia en el hotel Despertar del Iberá y en la vivienda de Camila Núñez.

José Gerardo Alfonzo recordó que recibió la orden de realizar una custodia perimetral en el hotel y de evitar registros en el interior por la presencia de menores. Relató además que un hombre alojado en el lugar se presentó como “El Tucumano” y dijo ser médico forense, episodio que vinculó con Federico Rossi Colombo, imputado por entorpecer la causa.

Por su parte, Carlos Javier Cuevas declaró que el 7 de julio de 2024 cumplió funciones en el mismo establecimiento y que al llegar le informaron sobre la presencia de Camila, Macarena, menores de edad y miembros de la fundación Dupuy.

En tanto, Matías Emanuel Ramírez, encargado de custodiar la casa de Camila Núñez entre julio de 2024 y enero de 2025, detalló una visita de Soria: “Bajó de su auto, se presentó con nosotros y habló con Camila un segundo desde la reja”. Finalmente, el efectivo Gonzalo Sebastián Abendaño declaró que durante su período de custodia en la misma vivienda ingresaron un policía y dos mujeres identificadas como integrantes del Ministerio Público para conversar con Núñez y su hija. Ante este testimonio, las partes solicitaron el libro de guardias de la PNA para contrastar los registros con la declaración impartida.