La abogada argentina pidió disculpas tras ser acusada de racismo en Brasil: «Lo que hice fue muy grave»

La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil acusada de realizar gestos racistas, difundió un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas por su conducta y reconoció que su reacción fue “muy grave”.

En el mensaje, la joven explicó que decidió hablar ahora luego de cambiar de defensa legal. Según relató, durante las primeras semanas del proceso judicial no lo hizo por recomendación de su abogado anterior.

“Tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía. Ahora, cambiando la defensa con la doctora Carla Junqueira, hemos hablado y me explicó que sí debería haberlo hecho”, sostuvo.

Páez aseguró que con el paso del tiempo tomó dimensión de la gravedad de lo ocurrido. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, afirmó mientras aguarda una resolución de la Justicia brasileña.

Agostina Páez pidió disculpas: “Les pido perdón de todo corazón”

Durante el video, la abogada pidió disculpas a las personas que se sintieron afectadas por sus dichos.

“Les pido perdón de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente”, expresó.

También indicó que el proceso judicial que enfrenta en Brasil la llevó a reflexionar y a informarse sobre el racismo.

“Hace más de dos meses que estoy enfrentando un proceso judicial aquí y ha sido muy duro para mí. Pero me ha obligado a interiorizarme sobre lo que es el racismo, a rever mis actitudes y a ser más consciente y respetuosa”, señaló.

En ese sentido, admitió que antes no comprendía la dimensión del problema. “Por ignorancia desconocía lo que era el racismo. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para quienes lo han sufrido”, agregó.

Sobre el final de su mensaje, reiteró su arrepentimiento y aseguró que está asumiendo las consecuencias de lo sucedido. “No me estoy justificando, sino reconociendo mi error y pidiendo perdón sinceramente”, afirmó.

El hecho que desató la causa

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, donde Páez está acusada de haber realizado gestos racistas hacia empleados del local tras una discusión por la cuenta.

Aunque la joven aseguró que los trabajadores también habrían realizado gestos desubicados durante el intercambio, hasta el momento no se registraron denuncias contra ellos en el marco de la causa judicial.