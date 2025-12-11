«Memoria Alí Babá»: confirman que la mansión pasó de Tévez a una proveedora de la AFA que cobró 500.000 dólares por el VAR

La investigación por la «mansión oculta» de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo revelador que abarca negocios millonarios y sospechas de lavado. El juez federal Daniel Rafecas confirmó que la lujosa propiedad de Pilar, que antes perteneció a Carlos Tévez, fue triangulada a través de una sociedad que es proveedora de la entidad, antes de pasar a manos de los presuntos testaferros de Chiqui Tapia.

Tal como reveló el diario Clarín en una investigación, el magistrado levantó el secreto fiscal de la firma Malte SRL. Se comprobó que esta empresa, antes de pasarle la casa a los presuntos testaferros de «Chiqui» Tapia, fue contratada de forma directa por la AFA en 2022 para implementar el sistema VAR, y cobró 500.000 dólares por el servicio.

El documento al que accedió Clarín:

El «pasamanos» de la mansión

La trastienda registral muestra un derrotero que alimenta las sospechas de ocultamiento de patrimonio y confirma la «profecía» que Tévez lanzó en X:

2017 : La propiedad es comprada por Carlos Tevez.

: La propiedad es comprada por Carlos Tevez. Junio 2023 : El «Apache» se la vende a Malte SRL (la proveedora del VAR).

: El «Apache» se la vende a Malte SRL (la proveedora del VAR). Mayo 2024: Menos de un año después, la finca pasa a manos de Real Central SRL, la empresa controlada por la jubilada y el monotributista (Luciano Pantano) hoy inhibidos y acusados de ser testaferros de la dirigencia.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

La conexión rionegrina: el «Jeque» y Sol de Mayo

Aunque la trama parece porteña, la investigación sobre Malte SRL destapó un vínculo directo con Viedma. Según publicó Clarín y Página 12, esta empresa estuvo detrás de la llegada del jugador bengalí Jamal Bhuyan al club Sol de Mayo tras el Mundial de Qatar.

En esa operación y en la estructura societaria aparece el nombre de Juan Pablo Beacon. Se trata del abogado (cordobés pero viedmense por adopción) que preside la Federación Patagónica de Fútbol y es señalado como un hombre del riñón de Toviggino en el sur.

Beacon figura en los registros históricos de Malte SRL como accionista, antes de ceder su parte a otra firma (SOMA SRL) con sede en Santiago del Estero, cerrando así la parábola del dinero que ahora investiga la Justicia Federal.