Apartaron al juez Rafecas luego de los allanamientos en la mansión atribuida al entorno de Chiqui Tapia
La Cámara Federal decidió enviar el expediente al fuero Penal Económico. La resolución llegó poco después de que el juez ordenara el secuestro de 54 vehículos en la propiedad de Pilar vinculada a los presuntos testaferros de la AFA.
El avance de la Justicia Federal sobre la «mansión oculta» y la flota de autos de lujo vinculada a la cúpula de la AFA tuvo un cambio drástico este viernes. La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió apartar al juez Daniel Rafecas de la investigación, determinando que el expediente debe tramitar en el fuero Penal Económico.
El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
Por qué se va la causa
Según confirmó la agencia Noticias Argentinas, la Cámara resolvió el conflicto de competencia que se había originado semanas atrás.
- El tribunal sostuvo que los hechos investigados encuadran en el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal).
- Al tratarse de una materia específica del orden económico y financiero, los camaristas consideraron que no había elementos para mantenerla en el fuero criminal federal (donde están Rafecas y Comodoro Py) y ordenaron su pase al fuero especializado.
Quién investigará ahora
El expediente aterrizará en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky.
Rafecas aceleró a fondo esta semana luego de dictar la prohibición de salida del país para los acusados (el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte), inhibiendo sus bienes y decomisando la flota de autos millonaria. El próximo paso es enviar toda la documentación y lo actuado al nuevo magistrado, quien tendrá que evaluar los pasos a seguir y la competencia territorial del caso.
