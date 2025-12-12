Ferrari, Porsche y Harley: secuestraron 54 vehículos exóticos de los presuntos testaferros de Chiqui Tapia 

La Justicia Federal abrió finalmente las puertas de los galpones de la mansión de Pilar y lo que encontró confirmó las sospechas de lavado. En el marco de la causa que investiga el patrimonio oculto de la cúpula de la AFA, con Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la mira, el juez Daniel Rafecas ordenó el secuestro de un total de 54 vehículos de alta gama y colección.

El hallazgo se produjo en la propiedad de Villa Rosa, cuyos titulares registrales son Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Para los investigadores, la desproporción es absoluta: en ese galpón había estacionados millones de dólares en autos que, se presume, pertenecerían realmente a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.

El inventario del lujo: qué encontraron

Según informaron fuentes judiciales, el operativo reveló un parque automotor digno de una exhibición internacional, todo registrado a nombre de la firma pantalla «Real Central SRL». La lista de lo incautado incluye:

45 autos de lujo o colección: Se destacan una Ferrari F430 coupé , varios modelos Porsche , un Audi y un BMW .

Se destacan una , varios modelos , un y un . 7 motos de alta cilindrada: Incluyendo unidades marca Harley Davidson .

Incluyendo unidades marca . 2 Kartings de competición.

El juez Rafecas dispuso que seis peritos (3 de la Corte Suprema y 3 del Colegio de Martilleros de San Isidro) tasen de inmediato los bienes, además de filmar la totalidad del predio.

Parte de la colección que secuestró la Justicia. (Foto: gentileza Infobae)

La dueña jubilada y el hijo con deudas

El corazón de la denuncia de la Coalición Cívica es la imposibilidad de los «dueños de papel» de justificar estos bienes.

La dueña: Ana Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Su situación era tan precaria que durante la pandemia calificó para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de ANSES.

Ana Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Su situación era tan precaria que durante la pandemia calificó para cobrar el de ANSES. El dueño: Su hijo, Luciano Pantano, figura como monotributista y fue dirigente del ascenso (tesorería de Almirante Brown). Al momento de la denuncia, registraba deudas bancarias por poco más de $2 millones. Sin embargo, en su garaje descansaba una Ferrari.

La pista de las expensas y «Wicca SA»

El escándalo se expande más allá de la mansión. Rafecas ordenó también allanamientos en el barrio privado Ayres Plaza, donde se secuestró documentación clave.

Los investigadores detectaron que los pagos de expensas de propiedades a nombre de la sociedad investigada («Real Central») durante 2024 fueron cubiertos por otra empresa: «WICCA SA». Este hallazgo abre una nueva línea de investigación sobre quiénes financiaban realmente la estructura de gastos de los presuntos testaferros.