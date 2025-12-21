«La caja negra»: una tarjeta American Express expuso los lujos del presunto testaferro de la AFA

La investigación que sacude los cimientos de la AFA entró en una fase crítica. El foco de la Justicia Penal Económica se posó ahora sobre una tarjeta American Express, pieza que consideran el «eslabón perdido» para entender cómo Luciano Pantano —señalado como el presunto testaferro de Pablo Toviggino— financiaba un nivel de vida imposible de justificar con sus ingresos declarados.

Según detalla una investigación de Clarín, este plástico negro fue utilizado sistemáticamente para pagar los seguros de una flota de 54 autos de alta gama (incluyendo varios Porsche) y los costos fijos de una mansión en Pilar que cuenta con casino propio, sauna y helipuerto.

Drama en la AFA: un testaferro, 54 autos de lujo y una mansión fantasma

El juez Marcelo Aguinsky ya recibió informes que superan las 2.000 páginas. Lo que los documentos revelan es un esquema de ostentación que desafía cualquier lógica fiscal para un monotributista.

Los 54 vehículos están a nombre de la empresa Real Central, pero se detectó que el hijo de Toviggino tenía tarjetas azules para conducirlos, las cuales fueron dadas de baja «curiosamente» antes del escándalo. Pantano manejaba también una colección de más de 50 caballos exóticos y pagaba tasas municipales en efectivo para no dejar rastro bancario.

A esto se suma la propiedad de Villa Rosa, con lujos de nivel internacional, que figura catastralmente como un terreno baldío ante el municipio de Pilar.

La pista de las «valijas» y cómo sigue la causa que investiga a la AFA

La situación judicial de Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, es sumamente comprometida. «Una persona puede comprar una casa, pero mantenerla es un gasto fijo mensual más duro para un monotributista», confió una fuente judicial a Clarín.

La defensa de Pantano intentó blindarlo asegurando que el dinero proviene de un blanqueo de 1,8 millones de dólares realizado durante la gestión de Alberto Fernández.

Sin embargo, en los tribunales ese argumento no convence: la cifra coincide sospechosamente con el valor de escritura de la mansión, pero deja un vacío total sobre el origen de los fondos para el resto de los bienes.

Los siguientes pasos de la causa son: